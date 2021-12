"Era un punto sospechoso para el Real Madrid...": El Sanedrín recuerda la estrella blanca que fue cuestionada

El Sanedrín de El Larguero analizó de la mano de Miguel Martín Talavera, Sique Rodríguez y Santi Giménez la información de Javier Miguel, compañero del Diario AS, en la que daba a conocer un posible fichaje de Morata por el FC Barcelona. Según lo que cuenta el periodista, Xavi contaría con Morata para el futuro, pero el trato no es sencillo, puesto que Atlético de Madrid y Juventus tienen mucho que decir en la operación.

Morata podría seguir la estela de Benzema

El madrileño de 29 años siembra las dudas entre nuestros miembros de El Sanedrín, ya que su edad va avanzando y no ha conseguido dar el salto. Javier Miguel, sin embargo, nos pone un ejemplo en el que ha pasado justo lo contrario: el caso de Karim Benzema.

Javier Miguel: “Antes Benzema estaba desaparecido tras la sombra de Cristiano, pero un jugador puede crecer a partir de los 30 años. El Madrid en sus primeros años”

Sique Rodríguez: “Comparar a Benzema con Morata… No es fácil ser delantero del Madrid durante 10 años. ”

Miguel Martín Talavera: “Hubo un momento en el que si no está Zidane en el banquillo tuvo opciones de salir. En el debate Higuaín - Benzema preferían a Higuaín.

Santi Giménez: “Yo estoy de acuerdo con Talavera. Benzema hubo un momento en el que era un punto sospechoso en el Madrid”

"Morata no llega como un parche"

La situación en Barcelona sigue sorprendiendo día tras día, y es que tras la ruptura en las negociaciones en la renovación de Ousmane Dembélé, llega un rumor que no ha dejado indiferente a nadie.

Santi Giménez: “Podemos seguir engañando a la gente diciendo que se va a fichar a Haaland. Me parece que los números de Morata no son apabullantes. En Barcelona le han puesto algo al agua del grifo y les han hecho pensar que Haaland puede venir y Dembélé es el mejor. Algo verán Luis Enrique y Xavi en Morata”.

Miguel Martín Talavera: “En el Atlético de Madrid están muy tranquilos. Tienen claro que no cuentan con Morata ni él tampoco quiere volver, pero no quieren perder una peseta. Ven muy complicado que pueda tener un encaje económico en la situación actual del Barça”

Sique Rodríguez: “Si es un parche aceptamos pulpo como animal de compañía. Morata presiona y eso le gusta a Xavi, y el Barça eso ahora no lo tiene, pero miras la trayectoria y no ha triunfado en ningún equipo. Miras la estadística y tampoco es favorable. Son cifras pobres para un equipo top”.

Las claves del fichaje de Morata

Sique Rodríguez: “Morata le va bien a Xavi por su juego, pero si no ha triunfado en ninguno de sus anteriores equipos, que garantía tienes de que vaya a ser top ahora en el Barça”.

Miguel Martín Talavera: “Tiene una auténtica legión de haters. Hay que separar las cosas. Para mí es un gran futbolista, un delantero muy versátil. Se asocia bien y va bien de cabeza, pero el problema de Morata es el carácter. En vez de ser un jugador que se rebela no tiene el carácter para aguantar esa situación. Futbolísticamente, no me extraña que le quieran todos los entrenadores”

Santi Giménez: “Morata encontrará un ecosistema que ya conoce. Se entiende a la perfección con Ferran Torres, con Busquets…”.