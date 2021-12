"Es una factoría de celebridades...": la habilidad oculta de Mbappé que ha convencido al Real Madrid

Última edición de El Sanedrín Ilustrado en la que Ramon Besa y Manuel Jabois nos analizaron la convulsa situación deportiva marcada por los positivos por coronavirus. Además, la ruptura en la negociación de Ousmane Dembélé y los movimientos en el Real Madrid por Mbappé.

Llega enero... pero, ¿Llegará Mbappé?

Pese a que el conjunto blanco marcha en primera posición destacada y el futuro parece prometedor, desde la directiva blanca ya se aborda el gran tema de todos los años: el fichaje de Mbappé.

Manuel Jabois: “Por los líos que se ha metido por su pasión por jugar en el Real Madrid. Ha dejado clarísimo que el club de sus sueños es el Madrid. Entre la categoría icónica que tiene él y su juventud, creo que el madridismo tiene muchas ganas de verlo de blanco. Hubo un debate Haaland – Mbappé, pero lo que ha hecho y dicho ha sido muy valorado por el club y por los aficionados. El PSG era una factoría de celebridades como lo fue el Real Madrid, y Mbappé ha demostrado tener cabeza allí. Es un gigantesco álbum de cromos. Ojalá el Real Madrid tuviese ese dinero, pero es un club de los socios y no es un club-estado".

La situación en las oficinas del Camp Nou

Tal y como Cadena SER ha podido confirmar tras la información publicada por Gerard Romero, las negociaciones entre Ousmane Dembélé y el FC Barcelona por la renovación del jugador galo se han torcido, una vez más con la causa económica de por medio.

Ramon Besa: “No me sorprende nada. Dembélé es un personaje que dribla a todo el mundo y es capaz de driblarse a sí mismo. Es una consecuencia de i verter mal los 22 millones de Neymar. Creo que para poder inscribir a Ferran convenía renovar a Dembélé. Es un nudo en el que es muy difícil interpretar todas las claves del conflicto. La gente está hasta el gorro de Dembele”.

Manuel Jabois: “Dembélé al 100% es un jugadorazo. Tiene unas condiciones extraordinarias, pero no tiene una gran cabeza. Hablo del campo. Es un jugador espectacular, pero nunca se le intuyo un gran coco. Ha pasado un poco como con Figo. No se puede fichar en caliente y hay que tener la sangre fría para saber valorar”

Ramon Besa: “No es muy lógico que el Barça no haya aceptado el crédito CVC. El Barça sigue presumiendo de su marca, pero los movimientos económicos son tan poco transparentes que se confunden como los deportivos. Xavi ha comenzado a poner sus cimientos y uno de esos cimientos eran Ferran Torres, pero mientras te siguen sangrando Coutinho o Umtiti. Cuando Laporta ganó las elecciones presumía de tener un plan”

La situación sanitaria en el mundo del fútbol

Sanidad ha determinado junto a las Comunidades Autónomas una reducción de aforo en los estadios al 75% de su capacidad. Además, en recintos interiores solo podrá acudir el 50% del público. La situación es preocupante y no paran de anunciarse casos positivos desde todos los clubes.

Ramon Besa: “Pienso que aquí hay diferentes actores. De algún modo nosotros confiamos en el criterio de los médicos. Creo que hay que escuchar que piensan los futbolistas y los clubs, pero sobre todo las autoridades sanitarias. Me cuesta creer que podrían cerrar el fútbol después de que hemos tenido momentos peores”

Manuel Jabois: “Hay muchos positivos porque se hacen prueba diaria. En la sociedad existen muchos más. No veo que la competición se paralice. En cuanto a las restricciones en los campos de fútbol, opino que ya hemos probado tantas cosas que no tengo nada claro. Yo sí iría a ver un partido ahora. No tengo el terror de que me pueda causar un problema de salud gracias a la vacunación. Eso me da una cierta tranquilidad, pero no quiero contagiar. Esta variante es más contagiosa, pero está hospitalizando mucha menos gente. El problema del fútbol es más lo que le rodea que estar en el propio estadio”.