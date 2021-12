¿Debe competir una mujer trans con mujeres cis? Así está el debate en el deporte

Momento de debate en El Larguero. Álvaro Benito plantea la siguiente situación: "Una mujer metida en un cuerpo de hombre compite en un deporte, llegado el momento hace una transición de cambio de sexo para que su cuerpo obedezca a lo que ella si realmente se siente, una mujer. Tras ello, compite en pruebas femenina femeninas, pero barre a sus rivales y los supera con diferencia. ¿Es justo? ¿Qué debería prevalecer antes, el derecho de esa mujer a competir en pruebas femeninas qué es lo que quiere o el espíritu de la competición de que nadie tenga per se una ventaja?

La mesa redonda que propone el presentador de El Larguero, llega tras las últimas noticias en Estados Unidos. Existe una polémica muy fuerte en relación con una mujer, Lia Thomas, una nadadora transexual de la Universidad de Pensilvania que competía previamente en pruebas masculinas. Un año después de su cambio de sexo, qué es lo que exige la reglamentación allí, y tras someterse a un procedimiento para generar menos testosterona, bate todo tipo de récords en categoría femenina. Dejando fuera prejuicios y estereotipos analizamos la situación de vital importancia, sobre todo después de la aprobación de la Ley Trans en España.

Estos fueron los encargados del análisis

Carlos Arribas, periodista de El País. Maria José Martínez Patiño, doctora de la Univerdidad de Vigo y formaba parte del COI, elaborando las regulaciones. Alba Palacios, primera futbolista transgénero del futbol federado en España y Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo y secretario LGTBI del PSOE son los encargados de arrojar un poco de luz en este tema y darnos sus argumentos.

Carlos Arribas: "Es un equilibrio en una cuerda muy delgada. El COI más que un problema de transgénero se refería a las mujeres con diferencia de desarrollo sexual. Producen más testosterona y tienen un rendimiento más cercano a los hombres. El verdadero problema es si el deporte está por encima. Hay muchas preguntas en las que quizás el deporte no sea un bien tan fundamental como el derecho de cualquier persona".

Maria José Martínez Patiño: "Creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si Lia tenía que esperar algo más para competir, o si Lia no debería directamente competir. La cuestión de la testosterona es suponer y dar mucho poder a una hormona. En mi opinión el bagaje que ha tenido esta nadadora como hombre no se disipa. Existe una memoria muscular y va a permanecer durante toda su vida. ¿Dónde está el límite?, esto solo acaba de empezar".

Alba Palacios: "Tengo 36 y a los 31 comencé a competir como mujer. Siempre digo que es sentido común. Cada persona es un mundo, pero yo cuando jugaba con los chicos no iba al gimnasio porque no me gustaba verme fuerte. Yo ese desarrollo muscular no lo he tenido. Por ejemplo, si Gareth Bale se sintiese mujer y quisiese jugar al fútbol femenino, el desarrollo muscular que tiene es espectacular y da igual el nivel de testosterona que tenga. Con el paso de los años se nota la perdida de potencia por la falta de hormona".

Víctor Gutiérrez: "Estamos ante un nuevo contexto, Hace 20 años no pasaba porque desafortunadamente la prioridad de las personas trans era sobrevivir, no hacer deporte. Lo que estamos viviendo son casos que vamos a ver cada vez más en el deporte. Creo que se pone más el foco. Vende mucho la imagen de una persona trans haciéndose con una medalla, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuántas personas trans llegan realmente a la élite de un deporte?. Ese tipo de mensajes hacen daño. Lo que hay detrás de todo esto son personas y al final suceden cosas lamentables como lo que paso en Cataluña. La Federación Catalana de Natación no permitió competir a una niña de 8 años. ¿Qué ventaja tiene esa niña?".

¿Es un tema tabú?

Carlos Arribas: "Creo que no es tabú, pero es una noticia que siempre llama mucho la atención"

Víctor Gutiérrez: "No estor nada de acuerdo. Hay muchísimo tabú y es verdad que vamos perdiendo un poco el norte, pero el deporte debe adaptarse a esto, Este tipo de casos hacen muchísimo daño a niños a los que le cierran la puerta al deporte".

Maria José Martínez Patiño: "Las organizaciones internacionales tienen la oportunidad de regular todo esto, pero a lo mejor sí que nos podemos encontrar unos Juegos Olímpicos con distintas opciones. La federación nacional en ocasiones va a dejar competir y en otros no, Yo desde luego no creo que sea una decisión correcta no dejar a la gente competir cuando no ha tenido ninguna alteración hormonal. Hay que ver caso por caso y deporte por deporte. No es lo mismo el atletismo como el tiro con arco".

Alba Palacios: "El deporte lo va a tener muy complicado y no se debe prohibir de ninguna manera competir, pero debe primar el sentido común de cada persona. Yo si soy Lia dejaría de competir, porque para mí eso no es competir. Lo que más me gusta del deporte es competir y cuando arrasas de tal manera no tiene sentido. Yo la dejaría competir sin parón, pero tiene que ser ella la que se plantee la situación".