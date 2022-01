Hoy puede ser un gran día

Los papas de antes eran otra cosa. Gregorio XIII, por ejemplo. Ugo Buoncompagni, llamado Gregorio XIII, tenía ya 70 años cuando Felipe II le colocó al frente del catolicismo. Sus principales preocupaciones consistían en machacar protestantes y en conseguir un reino para su hijo. Ya que sólo tenía uno, a diferencia de otros papas con familia numerosa, deseaba hacerle rey. Al final el chico se quedó en duque, que no está mal.

Gregorio XIII pasó finalmente a la historia por eliminar diez días inocentes. Esto ya lo saben ustedes. Cuando se decidió que Cristo había nacido en el primer año de nuestra era, se hizo de acuerdo con el calendario establecido por Julio César. El problema del calendario juliano consistía en que tenía 11 minutos más que el año solar. Once minutos no son nada, dirán ustedes. Y tendrán razón. Pero al cabo de 15 siglos, esos once minutos se habían convertido en diez días.

Al papa y a Felipe II el desajuste astronómico les daba igual. Lo que pasaba es que la Pascua se les estaba yendo hacia el verano europeo (y coincidía demasiadas veces con la Pascua judía). Un lío. Casi tan lioso como el cálculo de la fecha de Pascua, establecido en 525 según el siguiente método: la fiesta se celebra en el domingo siguiente a la primera luna llena eclesiástica, no astronómica, posterior al 21 de marzo.

Total, que Gregorio XIII y Felipe II decidieron que después del 4 de octubre de 1582 llegara el 15 de octubre de 1582. Diez días se quedaron sin existir. Hubo además que hacer un apaño con meses de 30 días, meses de 31 y el pobre febrero con 28 o 29, según. Hoy es 1 de enero según el calendario gregoriano. Según el calendario anterior, el juliano, es todavía 19 de diciembre y aún no hemos pasado estas navidades tan raras.

Que hoy sea 1 de enero carece de gran interés. Cosas del calendario y de la Pascua cristiana. Lo importante es que hoy, como decía el maestro Serrat, puede ser un gran día. Y mañana también. Sobre el año 2022, visto lo ocurrido en 2021, no me atrevo a opinar.