"El Madrid ha perdido por un error individual grosero"

El Getafe amargó el inicio del año del Real Madrid. Los azulones vencieron en su estadio por 1-0, propinando a los merengues su primera derrota en tres meses de competición. El Madrid dio la sensación de nunca enchufarse al partido, y tras el encuentro, los analistas de 'Carrusel Deportivo' fueron contundentes con la actuación de los blancos.

"El Madrid podía haber metido tres goles, y el Getafe no ha tenido más ocasiones. Al Madrid hay que pedirle mucho más, sin buscar excusas, le ha costado mucho. Ha estado muy espeso y adormilado. Ha perdido por un error individual grosero, la concesión de Militao es inexplicable. Esto no se puede hacer muchas más veces. Y lo que le hacen a Marcelo es penalti", opinó Tomás Roncero.

"No le han venido bien las vacaciones al Madrid. Desde el primer minuto ha estado sin chispa y ganas. El Getafe es un equipo muy incómodo pero el Madrid ha hecho muy poco, no he tenido la sensación de que podían remontar. Querían pero no sabían cómo. Hay que olvidarse de este partido, no nos tienen acostumbrados a estos", sentenció Pedja Mijatovic.

"Ha quedado claro que el Madrid no ha tenido brillo y alegría en ataque. Alguna han tenido, no tampoco para meter tres goles como decía Casemiro, y el Getafe también se ha acercado. Han empezado despistados y arriba han estado muy planos. Me han avergonzado Rodrygo y Asensio en el primer tiempo, y Hazard ya vemos que no está para grandes aventuras. El Sevilla tiene dos partidos menos y se puede poner a una distancia prudencial y si se acerca todos empezaríamos a echar cuentas", comentó Alfredo Relaño sobre la derrota blanca en el Coliseum.