Iturralde: "No es penalti a Marcelo"

La derrota del Real Madrid ante el Getafe por 1-0 dejó una polémica jugada, en la que el Real Madrid pidió penalti. En el segundo tiempo, con los blancos buscando remontar, Marcelo entró en el área azulona y fue agarrado por Damián Suárez, deteniendo así la carrera del brasileño. El colegiado Melero López no señaló, nada, y Estrada Fernández en el VAR no intervino.

Iturralde González, árbitro de 'Carrusel Deportivo', dio su opinión acerca de la jugada y explicó los motivos por los que no se había señalado penalti. "No es penalti a Marcelo. En el reglamento viene sujetar, no agarrar, porque sujetar es impedir disputar", alcaró Iturralde.

El punto del reglamento al que se refiere Iturralde es aquel que señala que "se conocederá un libre directo si un jugador sujeta a un adversario".