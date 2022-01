Las claves del 2022

No queremos engañarles, ni autoengañarnos. Cada 1 de enero, trazamos cuáles serán las claves del año que tenemos por delante, pero la experiencia nos demuestra que nuestro sentido de la predicción no está afinado del todo. Hay que decir a nuestro favor que el mundo no pone de su parte para hacer ese trabajo fácil: ni en la peor de nuestras pesadillas en 2020 imaginábamos que un virus originado en China iba a cambiar hasta el último rincón de nuestras vidas, ni en 2021 -cuando las vacunas nos permitían pensar ya en la postpandemia- imaginábamos que una variante llamada "Ómicron" nos obligaría a hablar de restricciones o a alejarnos -otra vez- de los nuestros.

En este programa, vamos a tratar de acercarles las certezas que tiene la ciencia sobre qué va a pasar en los próximos meses. Enrique Felip, jefa de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, nos explicará en qué punto están las últimas técnicas contra el cáncer. En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, van a empezar a utilizar este año Inteligencia Artificial para acelerar los diagnósticos de cáncer de piel.

Además, les contaremos en qué consiste el Proyecto Mosaico, que busca una vacuna contra el VIH, y cómo la edición genética puede ayudarnos a terminar con las llamadas enfermedades raras.

Este próximo año estará marcado por la carrera espacial. A la espera de que se aceleren las misiones para llegar a Marte, en 2022 está previsto que se ponga en marcha el programa que permitirá al a humanidad volver a la Luna. Y vamos a hablar de ello con Iván Vozmediano, un español candidato a ser un astronauta de la Agencia Espacial Europea.