La Hora Extra: la cultura contra una misión imposible, olvidar la pandemia

La cultura llega en 2022 con una serie de retos por delante nada fáciles. Para empezar, será el año en que el ministerio de Trabajo y el de Cultura desarrollen el esperado y necesario Estatuto del Artista, que pretende acabar con la precariedad en el sector, que ha sufrido las consecuencias de esta crisis provocada por el COVID con mucha intensidad. También este será el año de la recuperación, de la vuelta de conciertos, aforos completos y nuevos estrenos.

LIBROS

De todos los sectores culturales, el libro es el que mejores datos ha obtenido en 2021. Hemos leído y comprado más y esperemos que en 2022 se mantenga esa tendencia. De momento, ya hay un puñado de títulos que han anunciado su llegada a las librerías, por ejemplo, de los primeros en hacerlo, en enero, es Spanish Beauty de Esther García Llovet (Anagrama), autora de culto que abandona el Madrid nocturno de sus anteriores novelas y se centra en Benidorm, la ciudad que nunca duerme, la ciudad con todos los husos horarios, la ciudad de los bares abiertos hasta pasado mañana. Una novela protagonizada por una agente de policía corrupta que busca a su padre y un mechero talismán.

También Love song de Carlos Zanón es una de las novedades. Una historia de amor, violencia y amistad entre la Costa Brava y las playas de Zahora, según tres músicos viajan por los campin versionando exclusivamente canciones de 1985. Isabel Allende publicará Violeta, un viaje por los momentos históricos más relevantes del siglo XX a través de los ojos de una mujer, Violeta. La novela abarca desde la gran pandemia de la llamada "gripe española", de 1920, hasta la pandemia de la COVID-19 un siglo después. Agustín Fernández Mallo: El libro de todos los amores. Miembro destacado de la llamada Generación Nocilla, difunde el amor cómo única salida al colapso actual.

Si con Las malas Camila Sosa fue un pequeño boom literario, ahora su nueva novela Soy una tonta por quererte tiene el listón muy alto. La publicará Tusquets este primer trimestre de 2022. Roberto Saviano, Elizabeth Strout, Elvira Lindo con Chica de Barrio, Amélie Nothomb, Chomsky y su manual anarquista publicado en Capitán Swing, Modiano o Juan Tallón en Anagrama son algunos de los autores que protagonizarán el nuevo curso literario.

También habrá tiempo para centenarios. 2022 será el año en que celebremos a Saramago, cuando se cumplen cien años del nacimiento del escritor portugués y premio Nobel y llegará a las librerías Sus nombres, álbum biográfico, entre otros eventos destacados en España y Portugal. El escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo José Saramago construyó una obra única y universal con una profunda dimensión estética y ética, por lo que el centenario de su nacimiento es una excelente oportunidad para celebrar las diversas dimensiones de su vida y su trayectoria, así como para honrar su figura como ciudadano y fortalecer aún más su presencia en la historia cultural y literaria en Lanzarote y Canarias.

Y siguiendo con recomendaciones literarias, la memoria histórica será uno de los temas que siga marcando las tendencias literarias de este nuevo año, como ya hizo en 2021. No nos olvidamos que Almudena Grandes, que dejó prácticamente terminado un texto distópico que verá la luz de manera póstuma este 2022. No es el esperado sexto capítulo de Episodios de una guerra interminable, pero está de alguna manera relacionado y puede considerarse como el séptimo.

No se fusila en domingo, editado por Fuera de Ruta, es una historia de la guerra civil, pero no una más, sino una en concreto: la de Pablo Uriel, un joven médico a quien la sublevación le pilla en su primer destino, en La Rioja, y cómo su vida se desarrolla primero como doctor civil, pero muy pronto como médico en el bando fascista, que no es el que él hubiese elegido, pero sí desde el que le toca vivir la guerra.

Una historia que hoy ha vuelto a reeditar su hija, Elena Uriel, quien aporta sus propias ilustraciones a la obra. Elena no conoció la historia de su padre hasta los 14 o 15 años que su padre le dio a leer unas hojas que había escrito. "Mi padre no entendía cómo los cristianos, católicos, apostólicos y romanos podían consentir lo que pasó durante la guerra. El abismo entre lo que predica el cristianismo y lo que cumple le producía mucho dolor"

ARTES ESCÉNICAS

Ya con los aforos al cien por cien, aunque con altibajos por culpa de Ómicron, las artes escénicas, tratan de salir adelante. Hay varias propuestas para 2022. Juan Mayorga firma dos de ellas, la primera con Blanca Portillo, que se estrena la próxima semana. Es Silencio en el Teatro Español y nos presenta a un dramaturgo que va a ingresar en la Academia publicado un discurso que se titula precisamente Silencio.

La segunda obra de Mayorga que veremos este año es El Golem, con Vicky Luengo en el Centro Dramático Nacional. Allí llevará su nueva obra otro de los dramaturgos de moda, Pablo Remón, Los farsantes. La obra cuenta la vida de varios personajes a lo largo de los años. Personajes que están relacionados con el mundo del espectáculo: actores y actrices, directores de teatro. Lucía Miranda traerá al Teatro de la Abadía Casa, una reflexión sobre la vivienda en la España de hoy, de la que ya hablamos con ella en La Hora Extra. Y en ese mismo escenario veremos '23 F Anatomía de un instante', el celebrado ensayo de Javier Cercas sobre la transición y el papel de Adolfo Suárez en el Golpe de Estado de Tejero.

Y en Málaga, en el Teatro el Soho, la gran expectación es ver a Ricardo Darín con Escenas de un matrimonio. El argentino ya presentó hace unos años en España su versión de la obra de Bergman y ahora repite en el teatro creado por su amigo, el malagueño Antonio Banderas.

En Barcelona el Teatre Lliure propone una mirada al sufrimiento de los hijos de los refugiados: Síndrome de hielo, de Claudia Cedó, en marzo. Un proyecto que parte del estudio de la médica Elisabeth Hultcrantz sobre la 'síndrome de la resignación', observada ya en Suecia en los años 90 del siglo XX, que afecta niños y jóvenes procedentes del Este, de Siria y particularmente a la minoría religiosa yazidí. Una enfermedad que lleva al letargo (estado parecido al coma) a quien la sufre, en respuesta al trauma del desarraigo.

Se estrenará en catalán La Golondrina, el éxito del dramaturgo Guillem Clua con Carmen Maura. L'Oreneta protagonizada por una de las grandes de la escena catalana, Emma Vilarasau, a partir de abril en la Sala Villarroel. El Liceu celebra su 175 aniversario rindiéndose a Mozart, también el Teatro Real opta por el compositor austriaco y estrenará Las bodas de fígaro. Además, de Nabuco o El ocaso de los Dioses y una ópera, Hadrian con música de Rufus Wainwright.

ARTE Y MUSEOS



Mal año para los museos, pinten como lo pinten. El Prado, por ejemplo, superaba los tres millones de visitantes antes de la pandemia. 800.000 en 2020. Poco más de un millón este año. Ese será el gran reto de 2022, recuperar a los visitantes. Pero también seguirán trabajando en la digitalización, en adaptarse a las nuevas miradas que demanda la sociedad, como la diversidad de género, la mirada al colonialismo y el cuidado del medioambiente. Son temas que ya empiezan a influir en las grandes pinacotecas españolas, como el Prado, o el Reina Sofía.

En cuanto a las exposiciones, hay un poco de todo. El Thyssen apuesta por Alex Katz, en la que será la primera retrospectiva en España sobre el pintor, una de las principales figuras de la historia del arte americano del sigo XX y precursor del arte pop, que todavía sigue en activo. También veremos una muestra que juntará a Picasso con la diseñadora Gabriel Channel.

Más moda en el Caixafórum con una exposición que analiza la influencia en el cine del modisto Jean Paul Gaultier. Es un recorrido por los contextos de creación, tanto de los vestidos como de los filmes, que nos introduce algunas ideas de modernidad y un enfoque sociológico desde el que se aborda los movimientos de emancipación de la mujer y su relfejo en la moda y el cine de su tiempo.

El Reina Sofía apuesta por un amplio abanico de exposiciones entre las que cabe destacar las dedicadas a la evolución del arte gráfico desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad: De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett y Giro gráfico. La programación incluye muestras de las artistas Alejandra Riera, Pauline Boudry y Renate Lorenz, Leonor Serrano Rivas y una instalación de Carlos Bunga.

Marina Abramovich regresa, después del Princesa de Asturias, a Madrid, en la Galería Bernal. Se trata de una exposición individual que presenta once fotografías, realizadas entre 1973 y 2019, en las que la artista se revela como canalizadora de emociones. Con motivo de la muestra, se proyectará en primicia la película titulada 7 deaths. El film está inspirado en siete arias interpretadas por Maria Callas; en cada una de ellas, la artista muere de una manera diferente.

En Madrid veremos exposiciones como La infancia de Sorolla o El gusto francés en la Fundación Mapfre. Y sobre fotografía, vamos a conocer a Kaulak. Era el pseudónimo de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, un fotógrafo por el que en 1904 pasó casi toda la sociedad española del momento. Febrero será el mes del ARTE, con la celebración de ARCO después de la pandemia. El año pasado fue a medio gas y este se espera regresar a la vieja normalidad.

MÚSICA

La Música ha sido el sector cultural más perjudicado estos dos últimos año. Al igual que ocurre con los museos, el sector mira tiene la vista puesta ya en 2023. Santiago Tabernero es el director del Festival Actual de Logroño, que comienza este mismo domingo 7 de enero, el más madrugador del año, desde luego. Actual ofrece muchísimos conciertos, también obras de teatro, películas, espectáculos, exposiciones de fotografía.

Rigoberta Bandini será una de las estrellas del certamen y es también una de las promesas del año, después de su Ay Mamá, canción con la que es candidata al Benidorm Fest, paso previo a Eurovisión. Las otras favoritas son un grupo de tres artistas gallegas. Si vacuna es la palabra del año para la Fundéu, Tanxugueiras es la palabra del año para la Academia Galega. Entre las reivindicaciones de su música y letras, esa, la de las pandereteiras, las mujeres que tocan la pandereta.

"Somos tres mujeres que apostamos por la música tradicional de Galicia. Nuestra meta más grande es poder llevar la música gallega a todos los escenarios posibles y, sobre todo, disfrutar de lo que estamos haciendo y poner en valor nuestra lengua, el gallego, nuestra música y la cultura", explican en una entrevista en La Hora Extra.

Más conciertos para este 2022: Tylor Swift y Beyoncé tendrán gira internacional y viviremos la despedida de Joan Manuel Serrat de los escenarios. Jack White, el de los White Stripes, pero en solitario. También otros grupos indies como Years and years, Foals o Placebo que tiene nuevo disco, Never let me go, tras nueve años de silencio. También Los Planetas sacan disco en dos semanas: Las canciones del agua. Y bailaremos a ritmo de Metronomy con su nuevo disco que llegará en febrero y que se va a llamar Small World.

Otro que vuelve es Liam Gallagher, ex Oasis. Para hacer rabiar a sus haters y cantar a sus fans. En mayo recorrerá varios festivales presentando C’mon you know, su tercer álbum en solitario, sin su hermanísimo. The Cure, también regresará este año. Las nuevas divas del pop también darán que hablar en 2022. Cardi B sacará álbum completamente en español. JLo también tendrá disco, con colaboraciones. Ricky Martin prepara el lanzamiento de Play, la segunda parte de su proyecto musical tras Pausa. Un álbum que promete sonidos más bailables. Y la reina del pop, Madonna, está grabando también nueva música. Tres años después de su último disco, prepara uno para este año. Lo mismo que Stromae que, después de diez años, se ha tomado su tiempo, saca Multitude.