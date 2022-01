Alberto Garzón dice que sus palabras en 'The Guardian' fueron "impecables"

En las últimas horas, ha crecido la polémica en torno a las declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón en el diario británico 'The Guardian'. En la entrevista, Garzón asegura que la carne producida en macrogranjas españolas y luego exportada a otros países es "de peor calidad", "contamina" y además utiliza "prácticas de maltrato animal". En la transcripción de la entrevista, Garzón distingue entre la producción industrial y la extensiva, que sí es sostenible. Por tanto, no se refiere al conjunto del sector. Sin embargo, los principales partidos de la oposición no han dudado en pedir la dimisión del ministro, además de la patronal cárnica. El ala socialista del Gobierno ha asegurado que se trata de una "opinión personal" que no representa al conjunto del sector. Alberto Garzón ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER, en 'Hora 25' con Aimar Bretos.

Las palabras de Garzón en 'The Guardian'

No me arrepiento de nada de lo que he dicho. Estamos muy contentos con la línea de actuación que tenemos, estamos alineados con la estrategia europea.

En origen lo que tenemos es un bulo, tenemos una empresa en primer lugar ligada al lobby de las empresas cárnicas que lo distribuye al resto de empresas para generar eso, un bulo, difundirlo y tratar de deteriorar la imagen del adversario. Se hizo una bola, se unió gente que está en contra de una parte del Gobierno y pusieron la lucha partidista antes.

Supongo que hay diferentes ámbitos, pero aspiramos a traducir en políticas públicas la evidencia científica. Y la evidencia científica es universal. Nuestras decisiones están fundamentadas en datos, en actores de investigación y eso es lo que hemos hecho. Si me invitan a esa entrevista es porque en Reino Unido existe un interés en saber qué estamos haciendo.

Yo creo que lo que dije tal y cuál lo dije es impecable. Yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir lo que se ha traducido desde la ciencia. La ganadería industrial, a diferencia de la extensiva, esta la sabemos reconocer todos, esa es la que es sostenible, el otro tipo alerta la Comisión Europea, se utiliza excesiva cantidad de productos químicos, contamina, produce problemas laborales, desplazan a la ganadería tradicional, emisión de gases de efecto invernadero, Europa abrió un expediente a España por excesivo nivel de contaminación de nitratos. No solo estamos ante un problema español.

Sobre las posibles consecuencias para el sector

No tengo ningún temor. Todos los países se están encontrando en la misma situación. Todos los ganaderos saben que no es lo mismo la calidad de la producción de extensivo que el modelo de macrogranja que es un modelo en el que el animal no se puede mover, son engordados con medicamentos hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne no tiene la misma calidad y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo. Lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional.

Lo que tenemos son directrices de la Comisión Europea. Es la Comisión Europea la que nos ha pedido que hagamos esto. En algunas CCAA la mitad de las tierras están contaminadas, los gobiernos no tienen que esconder los problemas, la política valiente en la que creo los afronta. Por ejemplo, aprobamos un decreto para que los productos de la extensiva se vendan más rápido.

Sobre las diferencias en la coalición

Es evidente que estoy en contra de las macrogranjas. Mis declaraciones son como ministro de Consumo, tratándose de competencias del ministerio. Eso no quita que estemos en un gobierno de coalición y haya diferencias. Es congruente con la política europea y con la política que están llevando determinadas comunidades autónomas. Hay presidentes que han salido a criticarme, con el bulo, anteponiendo los intereses partidistas, y son presidentes de comunidades que han hecho leyes para acabar con las macrogranjas.

Lo normalizo mucho. Estamos en un gobierno de coalición. Tenemos un acuerdo programático para completar la legislatura. Estamos cumpliendo, pero eso no significa que haya homogeneidad. Ha habido un bulo malinterpretado por la derecha que ha sido utilizados por actores que no están muy cómodos. No le doy mucha importancia.

He hablado con la Moncloa, existen diferencias de opinión que hay que normalizar. No he hablado con el presidente, he hablado con la secretaria de Estado de Comunicación que es la que trata de coordinar con acierto este tipo de situaciones. Me consta que han hablado Yolanda Díaz y el presidente del Gobierno, no sé el contenido. Nosotros estamos llevando a cabo una política que a veces puede coincidir con el ala socialista o no. Yolanda y yo hemos hablado y Yolanda ha salido a defender lo que es de cajón. Es de cajón hoy, pero lo será también dentro de unos años y este tipo de mensajes estarán normalizados. Este tipo de discusión no tendría cabida en otros países donde estos procesos están mucho más arraigados.

Sobre los "grupos de presión"

El sector cárnico presiona al Gobierno, pero no es exclusivo de ellos. La política es así. Los grupos de presión tratan de influir para que las normas se adecuen más a sus intereses. Con Luis Planas no he hablado. Tuvimos una polémica similar en verano y hablamos de estas cuestiones con normalidad y estamos más cerca de lo que la gente pueda llegar a pensar. Tenemos una conciencia clara de que el modelo agroalimentario tiene que cambiar y promover la ganadería extensiva, familiar.

Yo hago este tipo de declaraciones porque me compete. Lo que ha ocurrido en este caso es que se ha construido un bulo que tiene su origen en redes sociales. Mañueco utilizó esa información porque le interesaba. El presidente de Asturias ha antepuesto esta búsqueda de la verdad ante el interés partidista y ha hecho elogio de la ganadería extensiva, que es ejemplar. Quien busca atacar al Gobierno utilizando cualquier arma no es responsabilidad nuestra.