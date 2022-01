"Se estaba protegiendo...": el jugador del Real Madrid señalado tras el choque ante el Alcoyano

El Sanedrín de El Larguero analizó la jornada de Copa del Rey, que pese a dejar una victoria de Real Madrid y Barça, provocó un susto a las aficiones de ambos equipos, ya que Alcoyano y Linares estuvieron cerca de dar la sorpresa, El Sanedrín desgranó los grandes señalados de estos encuentros y el porqué de la dificultad de los choques coperos.

"De un año a otro solo ha cambiado el resultado"

Con los fantasmas del pasado rondando la cabeza de los jugadores del Real Madrid, los blancos se impusieron a un Alcoyano que puso las cosas muy complicadas. Sin embargo, la suerte se alió con los blancos, y los de Ancelotti ya están en octavos de final.

Antonio Romero: "Los primeros veinticinco minutos el Alcoyano ha sido muy superior al Madrid. A partir de ahí el Madrid se ha encontrado con el gol de Militao. Tras el empate el equipo se ha puesto nervioso, pero se ha encontrado con el rebote en el segundo gol y el tercero".

Jesús Gallego: "Este formato pone en evidencia que son partidos igualados, Han jugado con fuego y han estado a punto de quemarse".

Mario Torrejón: "El único que se ha tomado el partido en serio ha sido Ancelotti. Militao y Alaba ha funcionado bien. Camavinga ha sacado la cara por los centrocampistas hoy. De bostezo a bostezo al pitido final. Los que no tienen la plaza segura no ponen las cosas difíciles al entrenador".

Julio Pulido: "Si al Madrid de hoy le quitas la suerte, que le queda,,, Me ha quedado claro porque Ancelotti no rotaba. Ahora ya entiendo por qué Ancelotti es tan terco con los cambios".

Javier Matallanas: "La diferencia respecto al año pasado ha sido el resultado. Ancelotti ya sabe quien le rinde y quien no. Hazard ha dado sensaciones de no encarar y ya no es el futbolista que vino al Madrid. Lo más positivo es la reaparición de Ceballos",

Los grandes señalados del Real Madrid

Partidos como este siempre otorgan la oportunidad a los menos habituales de conquistar a su entrenador para tener más minutos en el futuro. Sin embargo, para los miembros de El Sanedrín ninguno aprovechó la oportunidad en el partido frente al Alcoyano.

Antonio Romero: "Hoy los mejores futbolistas del Madrid han sido los que no necesitan demostrar nada. Creo que ha habido un futbolista como Hazard que se estaba paseando. Los que no son titulares se tienen que salir a comerse el campo"

Julio Pulido: "La sensación es que Hazard no está aprovechando las oportunidades que le da Ancelotti. La realidad es que está teniendo minutos y no está convenciendo".

Mario Torrejón: "Hoy hemos vuelto a ver al Hazard que se protegía y que no estaba cómodo. Ya empezamos a recordar de manera vaga a aquel jugador del Chelsea que encaraba".

Javier Matallanas: "Para los equipos grandes es un marrón jugar estos partidos, En la Supercopa si pone a estos mismos jugadores no van a estar así"

"El galimatías de Xavi"

El entrenador del FC Barcelona no ha tenido nada fácil su llegada al banquillo blaugrana. El sistema adoptado por el equipo hoy ante el Linares no cuajó, pero un triple cambio en el descanso sirvió para solventar la papeleta:

Jesús Gallego: "Para mí la noticia del Barça es Dembélé. Se ve que es un jugador fundamental en el Barça".

Julio Pulido: "Si el planteamiento de hoy lo hace Koeman... Tiene que dar las gracias por la prensa que tiene a favor, tiene que dar las gracias por las decisiones arbitrales, tiene que dar las gracias a los delanteros rivales".

Mario Torrejón: "Hay noticias preocupantes para el Barça. Hoy no es una victoria de fe, es un galimatías. No es la primera vez y Xavi se ha equivocado ya varias veces. El rendimiento individual de algunos jugadores también es preocupante. Jordi Alba, Riqui Puig...".

Javier Matallanas: "La fortuna del Barça ha estado en el gol anulado. Ese momento ha cambiado el partido. Xavi se justifica un poco, pero el partido de hoy será recordado como el re-debut de Dani Alves".

Marcos López: "Ha sido un dibujo muy extraño. El Barça no ha entrado al partido. El gol es un error defensivo de todo el mundo. El Barça ha sido un equipo muy inestable y por eso Xavi hace un triple cambio al descanso. Rozaba el bochorno".

Lluís Flaquer: "Entiendo la frase de 'victoria de fe', pero el Barça se ha visto superado en intensidad. Dembélé vuelve hoy, pero desaparece dos meses. No hay que pensarse que por jugar hoy bien, ya lo hará en el futuro".