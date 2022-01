"Ha cambiado el escenario...": la operación que podría fastidiar la operación del Mbappé y el Real Madrid

El Sanedrín de El Larguero analizó las últimas informaciones provenientes de París, la polémica con la exención médica de Djokovic y el posible relevo que podría buscar el Atlético

¿Se tuerce el fichaje de Mbappé?

Las últimas informaciones de RMC Sport han sido un bombazo. En ellas, Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, asegura que Zinedine Zidane acabará dirigiendo al Paris Saint Germain como muy tarde en junio. Además, el ex entrenador del Real Madrid podría convencer a Kylian Mbappé de que se quedase en las filas del conjunto parisino, evitando así su fichaje por el equipo blanco.

Miguel Martín Talavera: "Tú has ido contra todo y has aguantado un chaparrón y ahora porque llega Zidane vas a cambiar todo?. Lo veo imposible, pero si sucediese sería el golpe más duro que ha recibido Florentino como mandatario del Real Madrid".

Jordi Martí: "Si Mbappé muestra esta querencia en privado de unirse al Madrid... ¿Puede Zidane cambiarlo todo solo por este fichaje?".

Santi Giménez: "Zidane aparte de su querencia al Olympique de Marsella también es embajador de Catar. Nada es seguro, Messi también iba a renovar con el Barça"

Javier Matallanas: "Cuadran muchas cosas. Ayer declaraba Branchini en Italia que el Real Madrid ofreció 50 millones por Mbappé al PSG. Ahora cuadra que el Madrid mueva ficha porque Zidane puede convencer a Mbappé de que se quede. Ha cambiado el escenario y todo puede ser. Zidane era una de las piezas clave"

Manu Carreño: "Solamente hay una cosa que no me cuadra. No me cuadra que en Catar le digan a Mbappé: 'Hasta luego, te vas gratis'".

Axel Torres: "Poder puede, pero me cuesta ver que un jugador que ha rechazado tantas ofertas de renovación vaya a cambiar todo por un entrenador. Lo de Zidane no me extraña tanto porque es el equipo en el que puede encajar".

Los posibles movimientos de Atlético y FC Barcelona

En el Camp Nou, los movimientos en las oficinas para tratar de dar salida a jugadores como Coutinho no cesan. Tras las palabras de Allegri en las que cierra la puerta a que Morata abandone la Juventus, el Barça se centra en la "operación salida":

Jordi Martí: "Cuando Mateu Alemany dice que Ferran podrá ser inscrito antes del 25 de enero, es porque alguna información maneja. No sé si será la cesión de Coutinho"

Santi Giménez: "Hay un detalle con Umtiti. Tiene algo en común con Xavi, su agente. Ahora la carta gorda que tiene el agente es la del entrenador".

El Atlético de Madrid podría buscar un recambio para cubrir la baja de Kieran Trippier. El jugador inglés parece tener un pie fuera del club rojiblanco.

Miguel Martín Talavera: "Sacar un primer espada es prácticamente imposible en el mercado de invierno. Para traer un jugador de relleno de plantilla no lo traes. La idea del club es firmar a alguien".

Javier Matallanas: "La historia es que estaba a dos partidos de renovar automáticamente. Ya estuvo parado un mes. De los 30 millones que se dijo al final van a pagar 12. Es lógico que le dejen irse, pero ya no puedes traerte un Pedro Porro. Vrsaljiko y Llorente son los laterales. Ahora mismo no hay nada seguro sobre el fichaje".

La polémica en Australia

Los problemas de visado de Djokovic han llegado al mundo del fútbol, y nuestros miembros de El Sanedrín nos dan su opinión acerca de este tema:

Santi Giménez: "Todo es dinero. Si no tienes dinero y te plantas en Australia como Djokovic sin la corte de abogados que tiene, ya habrías vuelto a casa".

Miguel Martín Talavera: "La cagada ha sido del gobierno de Victoria por concederle el permiso. Ahí está el qui de la cuestión".

Iturralde González: "Estoy vacunado y creo en las vacunas, pero no en imponer el pasaporte COVID".