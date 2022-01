Inés Martín Rodrigo: "Subida al estrado con el premio Nadal, me vi como Alicia atravesando el espejo"

La periodista cultural del ‘ABC’, Inés Martín Rodrigo, acaba de recibir “el premio literario más bonito que existe en España”, según ella misma afirma. Y es que este no es un año cualquiera para recibir este premio, si no que se celebra el centenario de Carmen Laforet, que fue la primera escritora en recibir este galardón por su novela ‘Nada’. Para la escritora de ‘Las formas del querer’, es todo un honor y “formar parte de la historia literaria de este país es realmente emocionante” o como decía su abuela “estoy chochita de contenta”.

La memoria familiar a partir de los abuelos, revivida a través de su protagonista, Noray, es con lo que la periodista construye esta novela, que se publica el próximo 2 de febrero. La gestión del duelo está muy presente en el libro por lo que no es de sorprender que se lo dedicara a dos mujeres muy importantes de su vida que ya no están junto a ella: su exeditora, Belén Bermejo y su madre, que falleció cuando aún ella era una niña.

A pesar de sus 15 años como redactora cultural del diario ‘ABC’, la escritora reconoce que está “en una nube” y que aún no se lo cree y que sigue pellizcándose. Acostumbrada a estar del otro lado cubriendo estas ceremonias y ser ella quien hacía las preguntas a los ganadores, afirma que “cuando estaba subida al estrado con el premio y las manos temblorosas” se vio “como Alicia atravesando el espejo”.

LADILLO: La herencia de su amiga Belén Bermejo: “La alegría es un deber diario”

“La alegría es un deber diario” era el mantra de su amiga, “no paraba de repetirlo, incluso en sus últimos momentos”, afirma Inés Martín Rodrigo. Frase que ella misma no ha parado de repetirse, especialmente en estos dos últimos días.

“Debemos darnos cuenta de lo afortunados que somos por estar aquí y pensar en los que se han marchado y alegrarnos por ellos. Hoy estoy muy feliz por esos fantasmas que me acompañan en mi caminar, me anima y me da fortaleza para seguir adelante. La ausencia también es una manera de estar presente”, cuenta la escritora.

¿Pasa de escritora a periodista?

Tal y como ella misma cuenta, antes, en los perfiles de sus redes sociales tenía: “Periodista cultural a tiempo completo y escritora a ratos”. Ahora con el Premio Nadal en sus manos espera que “esos ratos sean más y pase a ocupar una parte central”.

De hecho, ya tiene en mente su próximo libro. Aunque reconoce que este año le será difícil comenzar a trabajar en esa nueva historia. “Mi prioridad es ‘Las formas del querer’ y dedicarme a los lectores”, concluye.