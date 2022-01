El presentador y aventurero español, Jesús Calleja, ha dicho adiós al Rally Dakar después de tan solo cinco etapas de carrera. Ha atendido a El Larguero para contarnos las razones que han motivado esta repentina marcha con Edu Blanco, su copiloto y para que valore esta experiencia, calificada por muchos como la más dura del mundo en la que no seguirá el leonés.

El presentador anunció su abandono en su perfil de redes sociales acompañado de unas palabras muy duras hacia el coche: "¡La nula fiabilidad del vehículo nos ha obligado a abandonar!", una idea en la que ha insistido en esta charla con Yago de Vega en El Larguero.

"Estoy como en shock porque tenía que estar en Arabia Saudí y no aquí. El mundo de aventuras y de los retos no siempre salen, no todas las aventuras tienen éxito", expresa con rabia sobre cómo se encuentra antes de relatarnos el día a día que ha sido estar en el Rally Dakar.

"El primer día se quedó en blanco nuestro GPS para empezar y al final quedamos 33. La cascada de problemas fueron interminables hasta que en el kilómetro 11.4 se nos rompió la caja de cambios. Una avería muy grande. Es duro empezar la carrera más dura del mundo y después de una hora y media estar fuera", afirmó.

Jesús Calleja valora el gran trabajo que está haciendo su compañero de equipo con el mismo coche, un motivo que, por otro lado, llena de impotencia al presentador leonés: "Ha sido una especie de cara y cruz. Mi compañero que es Óscar Fuertes lo está haciendo fenomenal, situado como el segundo mejor español y yo soy la cruz. El coche, porque hay que separar las personas de las máquinas, en este caso, la máquina no estaba bien y no sabíamos la causa. He corrido cinco etapas y en las cinco he tenido problemas".

"Es muy doloroso tener que irte. Llevamos un año preparando este reto y tenemos un equipo buenísimo y el coche también. Mira qué bien va Óscar, son resultados extraordinarios. Es un coche que debe pelear entre los mejores. Yo tengo el mismo coche, pero ha decidido aguarnos la fiesta. Es muy frustrante", valoró Calleja.

Los motivos de su adiós

La peligrosidad que llevaba consigo su hipotética continuidad en la carrera en la que temió que le pasase algo es suficiente motivo para abandonar: "Tuve que dar el paso atrás porque el coche era ya peligroso, el coche nos podía haber hecho mucho daño, era incontrolable. Cuando no te tiraba el agua hirviendo a la cara, se te cruzaba y no podías controlarlo. Después de pensarlo vimos mi compañero y yo que teníamos una herramienta fallida y peligrosa. No hay más".

Su trabajo en el equipo Astara fue de mucho nivel y una de las curiosidades, tal y como nos contó Fernando Albes en el vídeo de resumen diario de la SER con José Antonio Ponseti sobre el Dakar, que es el combustible más ecológico de la competición. Un modelo sostenible que aboga por mantener: "Mi coche es un BMW i5 eléctrico con el que me muevo y tengo una furgoneta para llevar la bicicleta. Tenemos que apostar por la vida sostenible", sentenció en esta charla en El Larguero con Yago de Vega.