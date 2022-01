Soledad Gallego-Díaz

La última encuesta publicada por El País y la SER incluye no solo la lectura que hace la empresa autora del sondeo, sino también todos los datos en bruto, sin elaboración alguna, algo muy radical y novedoso, para que todos los lectores y estudiosos puedan intentar llegar a sus propias conclusiones. Es también obviamente una invitación a que las demás empresas demoscópicas sigan el mismo modelo de transparencia. La verdad es que si vamos a pasar los dos próximos años examinando la opinión dubitativa y el humor cambiante de los ciudadanos, día sí y día también, es una excelente idea ofrecer al mismo tiempo (y exigir) la máxima limpieza posible. Habrá que ver cuántas empresas se suman ahora a esta especie de código ético.

En política suele ser difícil calcular la intención de voto con tanta anticipación a la llamada a las urnas, aunque casi todos los políticos creen que les resulta útil conocer el estado de ánimo de los ciudadanos cada poco. En este caso, no tendrán fácil llegar a muchas conclusiones porque los ciudadanos, faltos de la presión electoral, parecen hoy más dispersos que nunca. Es decir, parece que están aplicando su atención desordenadamente en múltiples direcciones. No sería mala idea, quizás, que el gobierno, diseñara una especie de plan de atracción preferente, que ayude a fijar la vista. Si no, tanta dispersión, utilizada y promovida además desde la oposición, suele terminar con un gran dolor de cabeza.