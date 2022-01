"No soy creyente, pero...": Yolanda Díaz y el objeto religioso que le llevó al papa para que se lo bendijera

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha visitado este martes Buenismo Bien para hablar, entre otras cosas, sobre los últimos avances en su ministerio y su nueva vida al frente de Unidas Podemos. Desde su reforma laboral hasta la ley rider. También sobre la polémica en torno a las últimas declaraciones del también ministro Alberto Garzón en The Guardian y de su visita al Vaticano el pasado mes de diciembre, en la que se reunió con el papa Francisco para abordar distintos temas.

Después de que Quique Peinado y Manuel Burque le preguntaran acerca de su charla con el papa, Yolanda Díaz ha asegurado que fue de las visitas y conversaciones más interesantes que ha tenido en su vida. Tras conocerle en persona, la política reconoce que le parece una persona maravillosa: "Me hizo reflexionar muchísimo y hablamos de temas que a mí me apasionan como pueden ser el mundo del trabajo y la ecología. También hablamos sobre política internacional de arriba a abajo, me ha fascinado".

"Soy muy respetuosa": Yolanda Díaz se llevó varios rosarios para que se los bendijera el papa Francisco

Tras calificar al papa Francisco como una persona muy interesante, Yolanda Díaz ha asegurado que se ha reunido con mandatarios europeos que no tenían tanto que contar. Por esa misma razón, la vicepresidenta tercera del Gobierno de España valora su encuentro con el Sumo Pontífice como muy positivo. A pesar de que no le regaló ningún christmas navideño para felicitarle las fiestas, tal y como pensaba Quique Peinado que haría, el papa Francisco le obsequió con algunos libros que, bajo su punto de vista, son muy interesantes.

Mientras tanto, la política le regaló un libro de Rosalía de Castro y una estola realizada a partir de plástico reciclado. Por otro lado, Yolanda Díaz ha asegurado que fue al Vaticano cargada de rosarios para que se los bendijeran. A pesar de que ha reconocido que no es creyente, la también ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado que es muy respetuosa con aquellas personas que creen en Dios y se llevó los rosarios de varios allegados para que se los bendijera el mismísimo papa.

Desde la reforma laboral española hasta la dignidad en el empleo: los temas tratados durante su reunión

Durante la reunión que mantuvo en el Vaticano con el Sumo Pontífice, de unos 40 minutos de duración, Yolanda Díaz y el papa Francisco hablaron sobre la importancia de disponer de marcos legislativos que prioricen al trabajador como mejor herramienta de inclusión social. Según explicaron fuentes cercanas a vicepresidencia, ambos compartieron la idea de que el empleo debe tener derechos y ser de calidad.

Y es que, ambos llegaron a la conclusión de que las democracias más sanas son aquellas que tienen trabajos robustos. Por otro lado, también hablaron sobre el cambio climático y sobre la política internacional. En definitiva, una charla en la que hablaron mucho más que de religión en la que Yolanda Díaz pudo entregar los rosarios al papa y que este los bendijera antes de llevarlos de nuevo a España. Una experiencia muy enriquecedora, tal y como ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social en declaraciones a Buenismo Bien que, sin duda alguna, nunca va a olvidar.

Un PP secuestrado por Vox

En un plano estrictamente político, y después de que Manuel Burque le preguntara acerca de una posible teatralización del debate que estuviera dañando a la democracia, Yolanda Díaz ha asegurado que lo que realmente está haciendo daño a España es una derecha que no está a la altura de la nación: "La derecha no tiene un problema con el Gobierno, tiene un problema con su país. Tenemos un Partido Popular absolutamente secuestrado por Vox que está dañando a la gente de nuestro país".

A pesar de que Yolanda Díaz reconoce que le encanta discutir sobre política, especialmente con aquellas personas con las que no comparte las mismas ideas, asegura que estas formaciones no están proponiendo nada: "Lo único que conozco son gritos e insultos. Cuando alguien hace mucho ruido es que no tienen propuestas políticas".