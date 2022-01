Yolanda Díaz: "Tenemos un PP absolutamente secuestrado por Vox que está dañando a nuestro país"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha visitado este martes Buenismo Bien para hablar, entre otras cosas, de los últimos avances en su ministerio. Desde su reforma laboral hasta la ley rider. También sobre la polémica en torno a las últimas declaraciones del también ministro Alberto Garzón en The Guardian, en las que aseguraba que la carne producida en macrogranjas es es "de peor calidad", "contamina" y además utiliza "prácticas de maltrato animal".

Unas palabras duramente criticadas tanto por los políticos y políticas del Partido Popular como de Vox, sobre quienes se ha pronunciado ahora Yolanda Díaz. Después de valorar la escalada de tensión en el Congreso durante estos últimos años, la vicepresidenta del Gobierno ha llegado a la conclusión de que la gente es mucho más dialogante en el cara a cara que cuando hablan desde su escaño. De hecho, reconoce tener buena relación con dirigentes del Partido Popular como Pablo Casado o Teodoro García Egea, entre otros.

"La derecha no tiene un problema con el Gobierno, tiene un problema con su país"

Sin embargo, a la hora de defender los ideales del partido frente al resto de formaciones políticas, la cosa cambia. Después de que Manuel Burque le preguntara acerca de una posible teatralidad de los políticos y las políticas que estuviera dañando a la democracia, Yolanda Díaz ha asegurado que lo que realmente está haciendo daño a España es una derecha que no está a la altura de la nación: "La derecha no tiene un problema con el Gobierno, tiene un problema con su país. Tenemos un Partido Popular absolutamente secuestrado por Vox que está dañando a la gente de nuestro país".

A pesar de que Yolanda Díaz reconoce que le encanta discutir sobre política, especialmente con aquellas personas con las que no comparte las mismas ideas, asegura que estas formaciones no están proponiendo nada: "Lo único que conozco son gritos e insultos. Cuando alguien hace mucho ruido es que no tienen propuestas políticas". Por esa misma razón, y debido a la mutación del partido liderado ahora por Pablo Casado, la política asegura que el Partido Popular que conocía ya no está.

"Yo no sé lo que piensa el PP, no te voy a contar Vox"

Ella reconoce que nunca llegó a tratar con la vieja guardia del Partido Popular porque, por aquel entonces, no estaba en el Congreso. Sin embargo, echa en falta que la formación de derechas presente sus propias propuestas y que los defienda más allá de los gritos a los que acostumbra a día de hoy. Después de reconocer nuevamente que le encanta discutir sobre política con gente que tenga distintas ideas, Yolanda Díaz ha resaltado la figura de Carles Campuzano. Una persona con la que le encantaba discutir pese a que no fuera de izquierdas: "Es un señor que no piensa como yo pero tiene propuestas y te dice dónde está la diferencia".

Algo que reconoce que echa en falta en el Congreso, donde considera que se han dejado a un lado las propuestas de los distintos partidos políticos: "Yo no sé lo que piensa el PP, no te voy a contar Vox. Por esa misma razón, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social reconoce que le gustaría que cambiaran las tornas en el Congreso.