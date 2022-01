Las cuentas de la Supercopa en Arabia: lo que gana cada club y lo que perciben los equipos de 1ª y 2ª RFEF

La Supercopa de España comienza este miércoles con el Barcelona - Real Madrid de semifinales. El jueves será el turno de Atlético de Madrid y Athletic Club y la final tendrá lugar el próximo domingo. Será la segunda vez que se celebre en Arabia Saudí, tras la disputada en 2020 y esto, como en aquella ocasión, ha levantado muchas críticas.

El último en sumarse a ellas ha sido el jugador del Athletic Raúl García, que este lunes mostró su oposición. "Para mí no tiene sentido. Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro país no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar. El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico. Ahora valen los patrocinios y generar. Nos hemos olvidado de disfrutar de la familia y de los horarios cómodos para todos. De cuando yo empecé a ahora ha cambiado mucho y me da pena", ha opinado.

Llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí aporta al fútbol español aproximadamente 40 millones de euros, ha informado Antón Meana en El Larguero. La mitad del dinero va íntegramente para los cuatro clubes que participan, según el desempeño de los clubes en el torneo.

Los otros 20 millones son repartidos íntegramente para el fútbol base y el fútbol más modesto. Así, un club de 1ª RFEF, la tercera categoría del fútbol español, gana aproximadamente 145.000 euros al año, esto es, un 325% más de lo que ganaba antes de que la Supercopa de España se disputase en Arabia. Por su lado, un club de 2ª RFEF se lleva unos 55.000 euros al año, lo que supone un 550% más de lo que percibía antes.