"El Barça necesita un partido contra el Real Madrid para demostrar que sigue vivo"

El mundo del fútbol coincide en el favoritismo del Real Madrid para el Clásico de este miércoles ante el FC Barcelona. Las diferentes rachas de los equipos durante la temporada hacen confiar en el equipo entrenado por Carlo Ancelotti sobre el de Xavi Hernández. Sin embargo, Ramon Besa ha explicado que este partido puede ser muy bueno para el Barça, pues podría suponer "un punto de inflexión".

"Para el Barça entiendo que esto puede ser un punto de inflexión. El partido ante el Granada confirmó que a cambio de hacer el campo muy corto los partidos se le hacen muy largos. El Barça a partir del 60' tiene muchos problemas. Supongo que ahora con más banquillo tendrá menos problemas. Si el Barça necesita fichar a Haaland para demostrar que es alguien en el mundo del fútbol, también necesita un partido contra el Real Madrid para demostrar que sigue vivo", ha explicado.

En esta línea, ha desarrollado: "Todavía no se ha juntado Ansu Fati con Xavi. No ha debutado Ferran, no había vuelto Pedri. En el Barça hay expectación por ver al propio Barça. Quieren ver qué alineación hará Xavi. Tiene muchas opciones en la delantera, podría formar un equipo más parecido a la selección española. El equipo tiene pinta de Selección por el triángulo Luis Enrique, Xavi y Guardiola. Ahora hay expectación por ver si hay ese aire a los dos entrenadores".

Eso sí, ha avisado: "Si el partido se desarrolla como hasta ahora, el Barça es muy apetitoso para el Madrid: salen y buscan, y eso es muy bueno para el Madrid que sabe defender y jugar a la contra".

La apatía de Hazard

Antón Meana informó en El Larguero que Eden Hazard no estuvo al mismo nivel que sus compañeros en el entrenamiento que realizó el Real Madrid en Riad este martes, el último antes del Clásico. "Lo más llamativo del entrenamiento del Real Madrid (a puerta abierta) ha sido ver muy, muy apático a Eden Hazard. Sin ganas de reivindicarse, sin participar prácticamente en las bromas del equipo, como si no quisiera demostrar que tiene ganas de jugar de inicio", explicó.

Las dudas de Ancelotti

El entrenador del Real Madrid abrió la puerta, en rueda de prensa, a dar descanso a Asensio: "Carvajal es una duda... La banda derecha también, si meter a Rodrygo por Asensio, por meter algo más fresco... Son las únicas dudas que tengo".

El balear fue uno de los mejores en el partido del pasado sábado contra el Valencia (4-1), en el que disputó los 90 minutos y alborotó continuamente la defensa rival.

Álvaro Benito opinó en El Larguero sobre las dudas del italiano: "Lucas Vázquez lo está haciendo bien en una posición que no es la suya, es un futbolista de garantías. Me gusta mucho Carvajal, cuando él está bien el salto cualitativo del equipo es muy grande. Y parece que Marco Asensio está conquistando su puesto por fin, deja mejores sensaciones".