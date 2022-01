"Su carrera se estancaba, pero se ha rebelado", el jugador del Real Madrid que ha reconquistado a Ancelotti

El Real Madrid y el Barcelona vuelven a verse las caras. Los de Ancelotti y Xavi llegan en momentos muy distintos a la semifinal de la Supercopa de España en Riad. Los blancos, en velocidad de crucero y los culés, con la incorporación de muchos jugadores y con la llegada de Ferran Torres. Álvaro Benito y Ramon Besa analizan las claves del partido.

¿Cómo llegan los jugadores del Real Madrid?

En un once que parece claro para Ancelotti, el Real Madrid afronta la semifinal con un Eden Hazard apático en los entrenamientos, según informó Antón Meana.

Álvaro Benito: "Lucas Vázquez lo está haciendo bien en una posición que no es la suya, es un futbolista de garantías. Me gusta mucho Carvajal, cuando él está bien el salto cualitativo del equipo es muy grande. Y parece que Marco Asensio está conquistando su puesto por fin, deja mejores sensaciones".

Álvaro Benito: "Le ha costado mucho después de la lesión y parecía que se estancaba su carrera, pero se nota la pequeña rebelión en él. Todavía tiene que soltarse más. Verle dar un volantazo y rebelarse contra esa situación es muy bueno":

Álvaro Benito: "El aspecto emocional que hay en los jugadores ante el máximo rival histórico hace que esta situación deportiva luzca. Me sorprendería mucho que el guion no fuese con un Barça dominando muchas partes del partido. Así lo prefiere también el Madrid. Y está saliendo muy bien de las presiones. El Barça presiona más y mejor con Xavi, pero me deja alguna duda en la presión hombre a hombre, acaban encontrando los agujeros".

Un renovado Barça, a la espera de las órdenes de Xavi

Xavi afrontará el partido con la llegada in extremis de Ferran Torres, procedente del City, y con menos bajas por lesión.

Ramon Besa: "El culé se puede agarrar a su espejo: todavía no se ha juntado Ansu Fati con Xavi. No ha debutado Ferran, no había vuelto Pedri. En el Barça hay expectación por ver al propio Barça. Quieren ver qué alineación hará Xavi. Tiene muchas opciones en la delantera, podría formar un equipo más parecido a la selección española. El equipo tiene pinta de Selección por el triángulo Luis Enrique, Xavi y Guardiola. Ahora hay expectación por ver si hay ese aire a los dos entrenadores".

"Si el partido se desarrolla como hasta ahora, el Barça es muy apetitosos para el Madrid: salen y buscan, y eso es muy bueno para el Madrid que sabe defender y jugar a la contra".

"Para el Barça entiendo que esto puede ser un punto de inflexión. El partido ante el Granada confirmó que a cambio de hacer el campo muy corto los partidos se le hacen muy largos. El Barça a partir del 60' tiene muchos problemas. Supongo que ahora con más banquillo tendrá menos problemas

"Si el Barça necesita fichar a Haaland para demostrar que es alguien en el mundo del fútbol, también necesita un partido contra el Real Madrid para demostrar que sigue vivo".