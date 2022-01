Carlos Boyero, sobre 'La tragedia de Macbeth': "Me ha interesado, me recuerda al cine expresionista alemán"

Este miércoles se estrena solo en cuatro cines (Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia) la visión de Joel Coen sobre un clásico de William Shakespeare, 'La tragedia de Macbeth', este viernes ya estará disponible en Apple TV.

Es en la primera película que el director trabaja en solitario, sin su hermano Ethan, para nuestro crítico esta película “tiene toda la pinta de algo anhelado que por fin te atreves a hacerlo, una tarea tan difícil como es llevar a Shakespeare al cine”.

No es la primera vez que la historia de ‘Macbeth’ se lleva a la gran pantalla, el pionero fue Orson Welles en el año 1954, después llegaría la versión de Roman Polanski en el 71 y en 2015 la del australiano Justin Kurzel, protagonizada por Michael Fassbender.

“Esta película me parece muy curiosa, a mí me ha interesado. Tiene vocación de estilo”, argumenta Boyero. El filme, íntegramente rodado en blanco y negro y en formato cuadrado, a nuestro crítico le recuerda al cine expresionista alemán y recalca que “afortunadamente, no se permite muchas licencias”.

Por si el director, el texto y la estética fueran pocos alicientes, Denzel Washington y Frances McDormand encabezan el reparto. A nuestro crítico la interpretación de ambos le ha convencido.

“Shakespeare escribió ‘Otelo’, que era negro, pero este es un escocés puro y duro y sorprende ver a Denzel que lo hace muy bien”, cuenta el crítico.

Despedimos a Sidney Poitier

Y ya que hablamos del último trabajo de Denzel Washington, recordamos que fue él quien en 2002 le entregó el Oscar honorífico a Sidney Poitier, que ya había hecho historia al convertirse en el primer actor negro en ganar un Oscar. El pasado jueves 6 de enero nos despedíamos de Sidney Poitier a los 94 años.

“Era un buen actor y creo que hizo mucho por su raza. A mi me dejó pegado, en ‘El calor de la noche’. Era el Cary Grant negro. Fue un señor muy importante, no solo como actor, también por lo que le dio a su raza”, argumenta Boyero.

Kubrick: The exhibition

Desde el pasado 21 de diciembre y hasta el 8 de mayo el Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge la exposición 'Kubrick: The exhibition', un recorrido por toda su carrera a través de más de 600 piezas del director. Además, este jueves se cumplen 50 años del estreno de 'La naranja mecánica' y no hemos querido perder la oportunidad de preguntar a nuestro crítico de cabecera por uno de los grandes iconos del cine del siglo XX.

“Para mucha gente es el genio del cine y yo no tengo la misma opinión. Hay películas suyas que me encantan y no las que más le gustaban a él, precisamente. Pero, las más famosas no, ‘La naranja mecánica’ no me gusta, le tengo una manía especial”, opina el crítico, al que tampoco le convence ‘2001: una odisea del espacio’, “el arranque es formidable, lo de los monos y el hueso, pero luego me aburre”, concluye.