"Enviaron una bomba con explosión retardada": el jugador que ha dinamitado el vestuario del Atlético de Madrid

El Sanedrín de El Larguero analizó la resaca de una Supercopa de España que ha determinado que los equipos que se medirán por el título serán Real Madrid y Athletic Club. Los vascos defenderán el título tras conseguir la remontada frente al campeón de liga, el Atlético de Madrid. El subcampeón de Copa y el subcampeón de Liga se verán las caras el domingo en Riad.

La eliminación del Atlético de Madrid

La derrota del Atlético de Madrid ha dado que hablar debido a la versión ofrecida por el conjunto rojiblanco. Lejos de ir a buscar el partido, Simeone optó por echar al equipo atrás tras anotar el primer gol. La culpa está dividida, ¿Los jugadores no están dando su mejor nivel o 'El Cholo' no está consiguiendo conectar con la plantilla?

Iñigo Markinez: "Quiero poner en valor a Marcelino. Es una victoria de muchísimo mérito. Los cambios le han dado la vuelta como a un calcetín".

Antón Meana: "Hace los tres cambios y luego mete el cuarto, Marcelino va a por el partido. Cuando uno se acaba encerrando tiene más posibilidades de perder".

Miguel Martín Talavera: "Es responsable en las victorias y en las derrotas, pero hay que profundizar. No está tocando por la tecla, pero hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. A ese equipo no se le ha podido olvidar jugar al fútbol en seis meses. Con estos mismos jugadores ha sido campeón de liga. El equipo no funciona"

Javier Matallanas: "En la segunda vuelta del año pasado ya daba esa sensación. Esto ya pasaba hace años. El Atlético de Madrid no juega a nada y son partidos insufribles. El Cholo ha sido un milagro, pero a día de hoy es el problema del Atlético de Madrid. Los futbolistas de este vestuario se le han ido de las manos. Oblak en sus declaraciones le señala a él, no a sus compañeros. No es pedirle tiki-taka, pero lo que está haciendo ahora mismo el problema es él, y en el club lo saben".

Santi Giménez: "Los que juegan son los jugadores, y ellos no están a su mejor nivel. Esto no es culpa de Simeone. El Barça ha puesto una bomba lapa con explosión retardada en el vestuario del Atlético de Madrid".

Pablo Punto: "Lo que ha dicho Oblak se ha hecho durante los 10 años anteriores, pero antes no llegaba el empate. Gran parte del núcleo de dentro ya no tiene apetito".

Antonio Romero: "Lo ha dicho Jan Oblak. Ha dicho nos ha vuelto a pasar y hemos dado un paso atrás. No es el primer futbolista que da ese mensaje. Tú no puedes tener 7 u 8 jugadores que les gusta tener el balón y meterlos en el área grande. Tengo la sensación de que esta plantilla no cree en El Cholo y él no se siente cómodo. El que tiene la culpa de que Llorente juegue de lateral derecho es Simeone. Hoy no tiene ningún sentido sacar a Luis Suárez, pero es por miedo a que le ponga caritas".

La entrevista a Rubiales

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, charló largo y tendido con Manu Carreño y Antón Meana sobre la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí y todo lo que supone. Además, explicó como consiguió que el país árabe permitiese una exención a ciertos jugadores con una sola dosis.

Miguel Martín Talavera: "Rubiales tiene una virtud. No elude ninguna pregunta y todo lo ha contestado. Eso para nosotros es de agradecer".

Santi Giménez: "Lo que me molesta es que nos tomen por tontos. Todo es política y no nos pueden vender milongas, Ellos no han ido a ayudar a la mujer allí. Si de verdad quieres ayudar lleva la Supercopa femenina a Arabia y veremos que pasa".

Pablo Punto: "Para mí solamente hay un tema del que le cuesta mojarse. La cuestión de Luis Enrique es confusa. Hay algo que no sabemos ahí muy bien".

Javier Matallanas: "Ha estado imperial. La explicación de lo de las vacunas me ha gustado. La Federación ha hecho que unos jugadores se pongan una dosis al menos. La explicación de que van a Arabia Saudí por dinero también me ha gustado. En España no se sacaría la pasta que se sacan".

Antonio Romero: "Lo que nos habían dicho era que había que entrar con pauta completa. Está muy bien la transparencia, pero la transparencia tenía que haber llegado antes".

"Laporta ha faltado a la primera norma del Cruyffismo"

Santi Giménez terminó El Sanedrín analizando la imagen de Laporta arengando y felicitando a la plantilla entera tras caer eliminado frente al Real Madrid. El vídeo fue difundido y parece haber tenido un efecto contrario al deseado:

"No me identifico con presidentes en el vestuario, La primera norma del Cruyffismo es que un directivo no entra al vestuario. Entiendo el mensaje si fuera por privado, pero no me acaba de convencer. Es un recinto de futbolistas y no debe entrar"