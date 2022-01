Iturralde González: "En un mundo imperfecto como es el fútbol, queremos que el árbitro sea perfecto"

El colectivo arbitral firmó este viernes un comunicado oficial en el que solicitaron a los clubes "un ejercicio de responsabilidad en la comunicación con sus socios", a la par que lamentaron las amenazas recibidas por el jefe de los árbitros, Luis Medina Cantalejo.

Tras varias semanas en las que varios clubes han compartido mensajes en sus redes sociales y en diferentes plataformas sobre la labor de los árbitros, Iturralde González, exárbitro internacional y ahora analista en la Cadena SER ha lamentado la situación en la que nos encontramos.

"En Primera División estamos y hemos estado muy protegidos, pero el efecto espejo se traslada a la Regional, que es donde realmente se sufre. Criticar a un árbitro es totalmente normal, hay que criticarle porque en la crítica está la mejora. Yo no pido que no se critique a un árbitro, porque soy el primero que les critica, pero sí pido una crítica con respeto", ha comenzado.

Sin embargo, ha añadido: "Parece que ser que en un mundo imperfecto como es el del fútbol -fallos en fichajes, en planteamientos, en todo-, la única persona que queremos que sea perfecta es el árbitro. A la única que pedimos perfección en el mundo del fútbol es al árbitro".

En esta línea, ha continuado: "Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad de mandar un mensaje de respeto hacia el colectivo que más protegido tiene que estar y curiosamente que más desprotegido está".

"No quieren justicia sino beneficio"

"Los clubes no piden justicia, la gente no quiere justicia, la gente quiere beneficio, porque si tú quieres justicia, cuando alguien está actuando mal, lo denuncias, pero si solo denuncias cuando te perjudican y no cuando te benefician tu no quieres justicia, quieres beneficio, usando redes sociales, televisiones o lo que sea. Los mensajes de los clubes no tienen que ser los de las redes sociales de hoy en día. Los clubes tienen que respetar y cuidar el mensaje sobre todo antes de los partidos", ha argumentado.

"Cada uno tiene, dentro de sí, lo posible para mejorar esto. Y una cosa, eh, van a seguir fallando. Pero prácticamente todos los árbitros tienen hijos y esos hijos van al colegio. Muchas veces he tenido compañeros que vuelven sus hijos a casa y le dicen a sus padre que le han dichoen el colegio que es un ladrón. Lo sufren las familias. Por favor, el respeto, que se está perdiendo y sobre todo desde las instituciones... El mundo del fútbol es una familia, pero todos. Simplemente es eso, respeto", ha concluido.