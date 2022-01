'La ruta': el desastre de la guerra de Marruecos

Arturo Barea nació en Badajoz en 1897 y murió en Faringdon (Inglaterra) en 1957. Fue un escritor autodidacta de honda raíz popular y periodista. Es el autor de la trilogía 'La forja de un rebelde' y de 'La raíz rota'. Sus numerosos escritos inéditos fueron recogidos en el libro 'Palabras recobradas. Textos inéditos'. También es autor de numerosos relatos.

'La ruta' se publicó en julio de 1943. Básicamente, cuenta su experiencia en la guerra de Marruecos como militar y en ella aparecen ya los grandes protagonistas de la Guerra Civil española. Es una obra fundamental para entender los hechos posteriores. Está escrita con una belleza y sensibilidad extraordinarias. Es un libro terrible, pero esencial, clarividente.

Es en Inglaterra donde Barea, ya con más de 40 años, se dedica plenamente a la literatura y al periodismo. Allí terminó en 1944 la trilogía 'La forja de un rebelde', que había empezado en Francia. Se compone de tres novelas: 'La forja', 'La ruta' y 'La llama'.

No apareció inicialmente en español sino en inglés. Fue publicada en Londres en tres tomos entre 1941 y 1946, Orwell dijo de ella que era "una obra maestra española que ilumina toda una época histórica". Otro crítico dijo que la trilogía "es tan esencial para entender la España del siglo XX como indispensable es la lectura de Tosltói para comprender la Rusia del siglo XIX". La primera versión de la trilogía en castellano no salió hasta 1951, en la editorial Losada, en Buenos Aires. En España, la trilogía circuló durante la dictadura franquista de forma clandestina, pero no se publicó hasta 1977.

En 1920, Barea fue llamado a filas y destinado a Marruecos

Aunque hay ficción en lo narrado, la mayoría de lo que se cuenta son las experiencias personales del propio Arturo Barea. En 1920, Barea fue llamado a filas. Le destinaron a Marruecos como sargento. Después de la terrible derrota de Annual en 1921, Arturo participó en la recogida y entierro de cadáveres, una experiencia que le marcaría para siempre.

En esta etapa también contrajo el tifus, el cual le dejó de por vida con un corazón debilitado. Después de haber participado en un total de 81 operaciones y haber sido condecorado en dos ocasiones, Barea dejó el ejército en 1924 como oficial de reserva. 'La ruta', que recoge estos hechos, fue traducida por la segunda esposa de Barea, Ilsa, y salió a la venta el 9 de julio de 1943. Esta versión reapareció en el mercado en 1944 y en 1946.

La versión más viva del conflicto central en la historia de la España contemporánea

'La forja de un rebelde' sigue siendo uno de los testimonios más valiosos sobre la Guerra Civil y sus antecedentes. Este rasgo se debe en gran parte al intento descomunalmente sincero por explicar los acontecimientos dramáticos de su época a través de su propia vida. No es una casualidad que Barea inicialmente pensara titular la trilogía 'Las raíces'. La honradez y la franqueza de la obra explican el que, 80 años después de su publicación 'La forja de un rebelde' siga siendo la versión más viva del conflicto central en la historia de la España contemporánea.

La trilogía y las posteriores publicaciones de Barea con Faber & Faber se beneficiaron de la dirección personal de editor más prestigioso de la casa, el poeta y escritor de origen estadounidense T. S. Eliot. La obra tuvo un éxito inmediato entre los críticos. Se imprimió de nuevo en 1943 y en 1944.

Las tres novelas se publicaron en 1946 en un solo tomo con una nueva traducción que era mejor. Fue aclamada como "obra maestra" y "contribución invalorable para nuestro conocimiento de la España moderna, así como libro de enorme mérito literario". Bertram Wolfe la consideró como "una de las grandes autobiografías del siglo XX".

