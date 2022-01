Un experto pide "cautela" ante los datos que deja ómicron: "El 40% de casos en España se han dado en 2 meses"

José Martínez Olmos, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y exsecretario general de Sanidad, ha asegurado en Hoy por Hoy con Àngels Barceló que en España "estamos llegando al pico de la ola", la más contagiosa en estos casi dos años de pandemia, pero que es pronto para considerar a la COVID como una endemia: "No vamos a estar ahí al menos en corto plazo". "En endemia no estamos y será difícil que estemos a corto plazo por las dificultades de muchos países para acceder a las vacunas", ha advertido el especialista en los micrófonos de la SER.

Martínez Olmos se ha referido además al hecho de que España no esté contabilizando la realidad de los contagios de esta explosiva sexta ola, ya que cada comunidad autónoma tiene una manera distinta de contar los positivos: algunas cuentan el positivo del autotest y otras no; algunas, como Madrid y Andalucía, aceptan ese positivo para pedir una baja pero no para sumarlo a la estadística oficial. El especialista ha recordado que en dos meses desde la aparición de ómicron (finales de noviembre de 2021) tenemos 3 millones de casos más; es decir, casi el 40% de casos de COVID diagnosticados en España se han producido en estos dos meses. "Significa una avalancha de casos en la atención primaria que, por fortuna, son cuadros clínicos leves, que dificultan la gestión y hace que cada CCAA trate de resolver los problemas en atención primaria como mejor puede".

Evolución de las cifras de hospitalizaciones

Lo que sin duda es un hecho es que son muchos más los contagiados en al realidad de lo que reflejan las estadísticas, tanto en España como en el resto de países que nos rodean. En su opinión, es esencial en este momento analizar la evolución de las cifras de hospitalizaciones por COVID: "El dato positivo es que llevamos varios días en los que el número de ingresados en UCI están bastante estables", señala Martínez Olmos, que remarca sin embargo otros datos para no bajar la guardia y aplicar "cautela":

2.800 personas han fallecido por COVID desde la aparición de ómicron.

Se ha pasado de 3.200 hospitalizados a 17.500 en estos dos meses.

En dos meses tenemos 3 millones de casos más: casi el 40% de casos de COVID diagnosticados en España se han producido desde finales de noviembre.

'¿Cuándo y cómo acabará la epidemia?'

Sobre el fin de la pandemia ha publicado este fin de semana un informe el Instituto de Salud Global de Barcelona bastante coincidente con la opinión de Martínez Olmos. Concluye que "cada país o región probablemente hará su transición a una fase endémica en un momento diferente y de una forma distinta, pero la pandemia no será endémica hasta que todos los países hayan alcanzado esta fase". El informe, titulado ¿Cuándo y cómo acabará la epidemia?, asegura que únicamente las vacunas no acabarán con la epidemia y recuerda que ahora hay 10 vacunas "seguras y efectivas" aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que llegarán nuevas vacunas de segunda generación y nuevos medicamentos retrovirales. "Aún es pronto para saber qué sucederá con la variante ómicron, pero los primeros datos indican que presenta una ventaja de crecimiento respecto a delta, que se debe en parte a una mayor capacidad de evadir la inmunidad adquirida mediante la vacunación o mediante infecciones previas, junto con el declive de la inmunidad proporcionada por las vacunas", reconocen los autores del informe.