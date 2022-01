De la fiesta troyana de Xuso Jones y Funambulista a la vuelta al estilo "Complicated" de Avril Lavigne

Ya hemos reposado toda la música nueva que salió el viernes, ahora toca contarla y repasarla. Empezamos el lunes con sabor a viernes, con Xuso Jones y Funambulista que se han unido en 'Troya' para cantarle y gritarle a la libertad. Con un sonido propio de los 80, este tema tiene un aire sensual que te lleva a una noche de fiesta en la que conoces a alguien que te flipa, te encanta, te mola y te excita de todas las formas, como dice la canción y no te queda otra que rendirte a esa persona. A explorarla y descubrir qué hay una vez te has adentrado en Troya.

La curiosidad del día la cuenta Xuso Jones y es que Diego de Funambulista fue el casero de Rocío. Lo que son las cosas de la vida, que un día le alquilas un piso a alguien y al día siguiente estáis componiendo juntos una canción.

Ilegales y Loquillo

se unen en 'Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido'. Un Rock and Roll de corte clásico que reflexiona en 2 minutos sobre ese punto de no retorno al que llegamos todos alguna vez en la vida en el que te planteas si vale la pena arriesgarte a perder otra vez. La lucha de siempre entre cabeza y corazón contada con arrogancia, que según Jorge Ilegal es un ingrediente que nunca debe faltar en una canción de Rock.

Con este tercer single los Ilegales siguen presentándonos lo que va a ser su disco del 40 aniversario. En el que en lugar de realizar un recopilatorio de grandes éxitos, han preferido arriesgarse con temas más recientes, o incluso con temas nuevos como este, para invitar a artistas diferentes a ser un poquito ilegales a lo largo del tiempo que dura una canción.

Hotel Flamingo y Gabriel de la Rosa

el cantante de Shinova, traen al 'Bufón de Notre Dame'. Una crítica a aquellas personas que se caracterizan por su falsedad y su doble cara. Estas personas que nunca tienes claro quiénes son realmente o que no terminas de conseguir leer. Simplemente sabes que tienen algo que no te encaja. En esta canción defienden que el tiempo, tarde o temprano, acaba destapando su verdadera identidad y poniendo a cada persona en su lugar.

Tanto Andrea Guasch como Rosco son dos profesionales de las tablas y en este tema se nota. Porque hay mucho teatro. De hecho, cuando Rosco me estaba hablando de qué contaba este tema, me vino a la cabeza episodio de la serie Frágiles que reflexiona sobre cómo nos afectan las máscaras y sobre todo no quitárnoslas. Y no hay nada más propio del teatro que una máscara. Además este canción empieza como una presentación y termina con una ronda de aplausos, porque al final tanto las máscaras como el telón siempre acaban cayendo.

Muerdo

El murciano presenta 'Cambia todo' con una de las bandas favoritas para representarnos en Eurovisión... las gallegas Tanxugueiras a las que podemos escuchar por primera vez cantando en Castellano. Un canto a la mutabilidad, a la impermanencia, al derecho y a la necesidad de explorar y arriesgar. El nombre, además, juega un lugar principal, ya que el tema quiere constatar que todo tanto en nuestro interior como a nuestro alrededor está en constante cambio. Un sencillo que que explora el folclore ibérico con el toque cultural gallego que aportan las Tanxugueiras.

Víctor Martín

La saga de la familia Aragón continúa y Víctor cuenta también con la producción de Josemi Carmona, de Ketama. Una unión completamente explosiva. Fue su tío Emilio Aragón quien le incentivó a perseguir su sueño de ser cantante y menos mal porque es un compositor con una sensibilidad especial y con muy buen gusto como demuestra en este 'Apaga y vámonos'. En el que mezcla canción de autor con un toque pop elegante, conexiones con el jazz, el soul y un sabor sutil de raíz.

Chaqueta de Chándal

presenta nuevo disco y 'Queremos ir a misa' forma parte del mismo. Una canción que hace una crítica a esa minoría católica, nostálgica franquista, que no entiende ni respeta al colectivo LGTBI, ni al movimiento feminista, ni al antirracista... En definitiva, que no tolera la progresión de la sociedad y que quiere vivir anclada en el pasado.

'Futuro, tú antes molabas', es el título de este nuevo disco. Un disco quiere dar mal rollo y lo da. Porque este álbum está más preocupado, incluso desengañado y a veces desganado... Vamos, lo que pasa cuando te vas haciendo mayor. Lo estarán presentando el 19 de enero en la sala El Sol de Madrid dentro del ciclo de conciertos de Inverfest.

Efecto Mariposa

Son otros a quienes les preocupa el futuro. El vértigo al mirar hacia ese futuro es lo que refleja este 'Ley de gravedad'. El vértigo que sienten ante al mundo que les rodea y cantan esa sensación con mucha energía, en una canción donde la base rítmica tiene un papel muy importante y juega con las dinámicas entre estrofas y estribillos para reforzar aún más su mensaje. Un tema que se centra sobre todo en el compromiso con el planeta y en la preocupación por el cambio climático. "Se nos agota el tiempo" es una de las frases que cantan. También animan a iniciar la cuenta atrás para de nuevo, a ser el nuevo movimiento.

Fontains D.C.

han vuelto a la carga con 'Jackie Down the Line', el adelanto de lo que será su tercer disco. Un tema con una base que recuerda mucho a Nirvana. El encanto de esta canción se centra en un bajo monótono y un tamborileo. Al que le acompaña una letra un poco oscura, pero también llena de crítica a ese amor que no termina de encajar. Y me gusta cómo definen esta situación, dicen "no creo que rimemos", una manera bonita y elegante de decirle a alguien que no tenéis nada que ver. Se preguntan también de qué les sirve la felicidad si tienen que manejarla con cuidado.

Y tienen parada de la gira en España: El 20 de marzo en La Riviera de Madrid y el 21 en la Razzmatazz de Barcelona.

Vuelve Muse

Los británicos llevaban sin sacar nada nuevo desde 2018. Y han vuelto con un tema lleno de rabia. Y de crítica. En 'Won't stand down', Muse, nos invita a mantenernos firmes contra los matones. Ya sea en el patio del colegio, el trabajo o en plena calle. Dicen que hay que protegerse de la coacción y la manipulación sociópata y enfrentar la adversidad con fuerza, confianza y agresión.

De hecho a toda esta letra le refuerza también la música. La canción empieza con un tinte rockero y se nota cómo va aumentando el enfado hasta el Hard Rock, incluso se van un poco al Heavy, diría yo, cuando casi gritan ese "Won't stand down, I'm growing stronger". No me rendiré o no cederé, me estoy haciendo fuerte. Y esa es la intención de esta canción, hacer fuerte a quien lo necesita.

Bastille

presenta 'Shut Off The Lights' un tema que mantiene el eufórico pop alternativo que les caracteriza, pero en el que también destaca la melodía de la guitarra y el ritmo bailable con claras influencias de los 80.

Dan Smith cuenta que este tema invita a intentar salir de la ansiedad, del miedo al fututo sobre todo con la persona que tienes acostada a tu lado. Dice que se trata de intimidad y conexión física, de dejar completamente de lado nuestras preocupaciones sobre la vida y el futuro aunque sea durante un minuto y desconectar de todo para estar realmente presentes con esa persona.

Además, cuenta Smith que cuando estaban grabando este tema, empezaron a bailar alrededor del estudio completamente poseídos por el ritmo y que están deseando divertirse tocándola en directo.

Esta canción es la última muestra de su próximo álbum 'Give Me The Future', que se lanzará el 4 de febrero.

Avril Lavigne

tampoco le queda mucho para sacar disco. 'Love Sux' llegará el 25 de febrero, pero antes hemos conocido 'Bite me' y este segundo adelanto: 'Love it when you hate' me con la compañía de Blackbear. Un tema muy del estilo del 'Complicated' que nos enamoró de Avril Lavigne hace ya 20 años. Las relaciones tóxicas están más en boca que nunca. Esta canción hace referencia ce referencia a una pareja sabe que lo más correcto es que sus vidas sigan sus caminos separados, aunque tienden a resistirse.

Tema que, por cierto, también está promocionando con los famosos challenge, retos, de bailes de Tiktok. Eso sí, no os esperéis el típico baile sensual, porque no tiene absolutamente nada que ver.

Agenda de conciertos

La semana viene también cargada de conciertos, sobre todo durante el fin de semana.

El 20 de enero tocará:

- Pignoise en la sala Andén 56 de Burgos

- La MODA en la sala Capitol de Santiago de Compostela

El 21 de enero tenemos a:

- Fuel Fandango en el Zentral de Pamplona

- Zetazen en la Razzmatazz de Barclona

- Quique González en el Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón

El 22 estará:

- Salvador Sobral en el Mira Teatro de Pozuelo

- Zahara en la sala Óxido de Guadalajara

- Antonio Orozco en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia

Y, en Madrid, dentro de los ciclos de conciertos del festival Inverfest destacamos:

- Pedro Pastor el 19 en La Riviera

- M Clan 21 en el Teatro Circo Price

- Xoel López 22 en el Wizink Center

- Carmen Boza 22 en el Teatro Infanta Isabel