El entrenador Carlo Ancelotti ganó un título 2584 días después de su último éxito al mando del Real Madrid, su primera Supercopa de España, el quinto título como técnico del conjunto madridista, que deja LaLiga Santander como la única competición por conquistar. Este es el segundo título nacional que consigue Ancelotti tras la Copa del Rey (2014), el resto fueron en competiciones internacionales: la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En 'El Larguero' el Sanedrín de futbolistas ha analizado la figura del italiano en el banquillo blanco.

Álvaro Benito: "Es el mejor entrenador que he escuchado jamás en las ruedas de prensa. Lo hace de una manera afable y le quita hierro al asunto, explicando las cosas con naturalidad. Es el gran artífice de todo esto. Lo único que me hace tener alguna duda es como van a estar las piernas de los futbolistas importantes dentro de dos meses".

Gustavo López: "Tiene detalles con los futbolistas muy buenos, como el de Marcelo con la Copa, y juegan muy a favor de él y su gestión del vestuario. Los detalles que tiene con los futbolistas le hacen el nº1".

Raúl Ruiz: "Es imposible mirar al banquillo y enfadarte con Ancelotti, lo hace todo con elegancia. Tenerle como director de orquesta es un lujo. El gran valedor de este Madrid me parece Ancelotti".

La última rueda de prensa de Ancelotti

Tras ganar la Supercopa, Carlo Ancelotti sentenció que le "gusta ver jugar" a su equipo. "De los dos partidos que hemos jugado, salimos como el equipo que ha merecido el título. Hemos jugado dos partidos distintos, pero hemos hecho bien los dos Tenemos fuerza para luchar por todas las competiciones, la fuerza de este equipo es que tiene diferentes formas de jugar", insistió el técnico italiano en rueda de prensa. Según Ancelotti, el Real Madrid "durante 70 minutos controló bien la posesión" y tuvo "un buen control defensivo". En este sentido, consideró que "el equipo hizo una muy buena salida desde atrás ante un equipo que presiona muy bien".

Preguntado por si está cansado de ganar, lo negó. "La última vez que gané algo fue una Supercopa con el Bayern. Me gusta ganar porque es una satisfacción grande ver tanta gente contenta y a los jugadores felices", explicó. "Ganar es el final de tu trabajo. Es la demostración de tu trabajo a los de tu alrededor. Aunque puedes no ganar nada, como me pasó en el Nápoles o en el Everton, y hacer un gran trabajo", opinó Ancelotti con la medalla de campeón de la Supercopa de España puesta en el cuello.