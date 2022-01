Albares, sobre la escalada de tensión por Ucrania: "Es un momento preocupante"

El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha advertido hoy de que Rusia ha desplegado casi 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y el país tiene capacidad para atacar el país vecino en muy poco tiempo. Ante esto, Blinken ha asegurado que EE.UU ofrecerá "su apoyo" aunque necesita la ayuda de otros países. Sobre todo esto y más responde el ministro de Exteriores de España José Manuel Albares en 'Hora 25' con Aimar Bretos.

La tensión OTAN, Rusia, Ucrania

Ayer me reuní con Blinken y Pelosi. Estamos en el momento del diálogo. Blinken voló a Europa después para retomar el diálogo con Rusia. Nosotros queremos esa vía y estamos todos unidos en la búsqueda de ese diálogo. La situación ya es suficientemente tensa como para especular con diferentes escenarios.

Para que una disuasión sea eficaz no se puede anunciar, pero hay una misión en el seno de la OTAN si el diálogo no diera sus frutos. No hagamos política ficción, estamos en el diálogo, hay espacio para la confianza y el diálogo.

Europa tiene que estar lista para cualquier respuesta. Lo que estamos valorando son sanciones económicas, no voy a ir más allá, pero lo que queremos es que el diálogo sea lo que triunfe.

La reunión entre Blinken y Labrov no va a ser la última vía, hay muchas más.

Una posible respuesta armada

No estamos en ese escenario, no está encima de la mesa. Lo que España ha firmado es la unidad en el seno de la OTAN y de la UE y unidad en la disuasión si el diálogo no funciona.

No podemos volver al pasado, no podemos volver a esquemas que están superados, a que un Estado dicte qué miembros deben pertenecer a una organización. La soberanía de los estados, la integridad de los territorios es una parte inviolable de los derechos de los países.

Es un momento preocupante, pero estamos trabajando activamente para disipar esa tensión. Cada uno deben tomar sus responsabilidades.

La reunión de la OTAN en España y un posible encuentro Biden-Sánchez

No hay confirmación como tal, de momento no lo ha confirmado ningún jefe de Estado, pero en varias conversaciones era tácito que el presidente asistiría.

Toda reunión ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Mi presencia en Washington con encuentros del más alto nivel, con mi homólogo, con la persona que preside el Congreso. Eso demuestra la excelente sintonía entre ambos gobiernos. Es en estos momentos cruciales, de gran tensión, donde de verdad se pone de relieve quiénes son los aliados estrechos.

Hablamos sobre todo del contexto internacional. Dejemos que el Palacio de la Moncloa hable por sí mismo. Lo que sí resaltamos los dos es el excelente estado de nuestras relaciones.

Blinken, EE.UU y el Sáhara

No voy a desvelar el encuentro con Blinken. Es un imperativo moral que aquellos países que somos amigos del Sáhara trabajemos para desbloquear la situación allí. Tenemos que intentar desbloquear un conflicto que dura décadas. Yo no puedo hablar en nombre de las partes, podemos actuar dentro de los márgenes de la ONU. Hay opciones encima de la mesa, son las partes las que tienen que decidir, pero hay que trabajar para que lleguemos a una solución política.

Insisto, es absurdo hablar de lo que España pudiera querer. Lo importante es que sea un acuerdo mutuo. Es necesario encontrar una solución a un conflicto tan largo.

Espero que haya movimientos en los próximos meses.

La vuelta de la embajadora marroquí

Es una pregunta que tiene que responder Marruecos. Las decisiones sobre los embajadores dependen de los estados. La embajada de España en Rabat tiene una relación muy fluida con el ministerio. Me gustaría que volviera, pero no le puedo contestar cuándo lo hará. El rey Mohammed VI también habló muy claro en la dirección del diálogo. Yo creo que estamos todos en la misma línea y sintonía. Somos dos socios estratégicos y estamos condenados a entendernos en el mejor sentido de la palabra.

El escándalo Johnson

Los británicos deben decidir sobre eso. Todos debemos respetar las reglas sanitarias porque no tenemos un desafío mayor que vencer al COVID-19, por eso España da el ejemplo con una de las tasas más altas de vacunación. No quiero dar lecciones a nadie y por supuesto es una reflexión más amplia, pero en estos momentos todos los esfuerzos deben ir a parar el virus.

No me gusta hacer política ficción. Somos todos muy respetuosos con las normas sanitarias y no me gustaría especular sobre lo que hubiera ocurrido aquí.