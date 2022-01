Carlos Boyero: "Al terminar la nueva película de Guillermo del Toro no sabía si me había gustado o no"

Guillermo del Toro vuelve el viernes a las salas de cine con el remake de ‘El callejón de las almas perdidas’ que cuenta con un reparto de excepción encabezado por Bradley Cooper y Cate Blanchett.

“Tiene un tono como de una película de hace mucho tiempo en la forma de narrar, en las imágenes... tiene algo del cine de terror, del cine fantástico y todo con la personalidad de Guillermo del Toro, que tiene una mirada muy genuina sobre los personajes. Estoy interesado en ella, pero también distanciado”, cuenta Boyero.

Nuestro crítico no sale de dudas con esta película, “al terminar no sabía si me había gustado o no me había gustado”, explica. Aunque normalmente suele ser “bastante visceral” tanto para los odios como para las pasiones, ‘El callejón de las almas perdidas’ es la excepción que cumple la regla.

“Tiene el toque de ‘Freaks’ y una intriga que, a ratos, me interesa mucho ese mundo de falsarios y gente de circo que transforma estos pequeños engaños en timos a gran escala, con ayuda de una psiquiatra muy sofisticada que solo podía interpretar Cate Blanchett. Pero tampoco me apasiona la historia... Estoy esperando a ver qué ocurre en medio de una mezcla de géneros”, concluye.

Para salir de dudas, nuestro crítico de cabecera tendrá que volver a verla.

Boyero: “Todo el mundo tiene su película. La mía es ‘El apartamento’

¿Cuántos motivos hay para volver a ver una película? Entre ellos, está descubrir si te guista o no, como le pasa a Carlos Boyero con lo nuevo de Guillermo del Toro. Pero la mayoría de veces revisitamos películas que nos marcaron, que significaron algo para nosotros o por el puro placer de volver a disfrutar de una obra de arte.

Para nuestro crítico “en el 98% de los casos es por el placer de verla”, también le ocurre con los libros o la música, “hay cosas que te tocan el corazón, que te ofrecen sensaciones, aunque te las sepas de memoria”. Esa sensación es lo que le ofrece el clásico de Billy Wilder, protagonizado por Jack Lemmon y Shirley MacLaine, ‘El apartamento’.

Tal y como cuenta Carlos Boyero ha visto este clásico atemporal unas 200 veces, aunque reconoce que no pueda dar una cifra exacta: “No me agotará nunca. Siempre me emociona, me divierte y me hace reír. Todo el mundo tiene su película y las mías son ‘El apartamento’ y ‘El buscavidas’".

Aunque Carles Francino cuenta que él no es de volver a ver películas, destaca que el tiempo que estuvo ingresado en el hospital volvió a ver la trilogía de ‘El padrino’ y hace poco tiempo revisitó la que para él “tiene los 15 primeros minutos mejores del cine bélico", ‘Salvar al soldado Ryan’.