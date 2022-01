Pablo Iglesias confiesa por qué se mete en el baño para poder hacer lo que echa "más de menos"

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y actual colaborador de El Ágora de Hora 25, ha concedido este jueves una entrevista al informativo satírico Hora Veintipico, presentado por Héctor de Miguel, en la que ha abordado varios temas de actualidad y también ha compartido algunas anécdotas personales.

"Yo ya no pinto nada ni estoy en ningún gobierno. Me decían que no podía decir tantas verdades, y cuando estás en política tienes que ser un poco hipócrita. Ahora que me dedico a otra cosa no me pienso callar nada", ha asegurado.

El exvicepresidente del Gobierno ha hablado de las relaciones entre los socios del Gobierno de coalición ("lo más difícil es convencer al PSOE de que diciendo cosas de derechas no nos van a votar más"), ha opinado sobre el papel de Vox ("defender el franquismo es hacer apología del terrorismo") y se ha referido también a Otegi ("por muchas cosas que la izquierda abertzale haga, va a haber una parte de España que no lo va a entender, porque lo que hacía ETA no tenía nombre").

Pero Iglesias ha dedicado parte de la entrevista a temas que afectan a su vida privada, como la campaña de odio que lleva años sufriendo: "El acoso ha llegado a mis padres. A mi padre, la rata esta de Minuesa le iba persiguiendo por la calle. Un tipo que está enfermo, con una salud muy delicada... eso te toca. Cuando ves a esta gentuza sin escrúpulos además con toda la protección mediática que tienen"...

"Lo que más echo de menos"

Uno de los momentos más hilarantes de la entrevista, sin embargo, ha sido la confesión de Pablo Iglesias sobre lo que más echa de menos desde que es padre.

"¿Cuándo lees? Pues... ¡cagando! Es un momento muy de lectura. Es más, eso a veces provoca discusiones: 'Tú dices que ibas al baño a cagar, pero en realidad ibas a leer'. Además tengo un Kindle que te permite leer en cualquier parte. Incluso en la cama con los tres niños. Es lo que más echo de menos. Eso y tiempo para estudiar".