"Parecía haber renacido...": los cinco segundos de un jugador blanco que sirven para ilusionar al Real Madrid

El Sanedrín analizó la eliminación del FC Barcelona de la Copa del Rey. El Athletic Club consiguió dar la machada en un gran partido para colarse en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid también tuvo que llegar a la prórroga y lograr una remontada para pasar a la siguiente ronda, esta vez ante el Elche. Hazard e Isco aparecen de forma inesperada para dar un vuelco a la situación cuando peor estaban los blancos.

El Madrid consiguió vencer pasando apuros

Los blancos lograron superar al Elche por dos goles a uno. El equipo de Ancelotti solo comenzó a carburar cuando se vio por detrás en el marcador. Isco y Hazard aparecieron cuando el equipo estaba con 10 jugadores para clasificar al equipo y demostrar que se puede confiar en ellos.

Jesús Gallego: "El cambio de velocidad que han metido cuando iban por debajo en el marcador demuestra que el Madrid tenía más para dar. Hazard ha parecido que renacía y ha sido el Hazard del Chelsea durante cinco segundos"

Mario Torrejón: "Me da la sensación de que el Madrid holgazanea. Hasta que no se ve en la necesidad imperiosa de sacarlo adelante, no lo hace. Marcelo ha tenido 4 o 5 acciones ilusionantes"

Julio Pulido: "El Madrid se ha acostumbrado a regular los partidos y hoy ha estado a punto de llevarse un susto. Dos jugadores totalmente desconectados han dado la victoria hoy. Hoy es una enseñanza que debe aprender Ancelotti. Él debe tener en algún momento cierta confianza en ellos".

Antonio Romero: "Ancelotti ha reconocido que antes del partido ha dicho que iba a ser un encuentro largo. Ha habido momentos que parecía imposible marcar un gol, pero luego el Madrid tiene ese gen que no tiene nadie. Este partido puede elevar la moral de alguno que podía estar desenganchado".

Debacle barcelonista en San Mamés

El Barça cayó eliminado por tres goles a dos frente a un Athletic Club que fue superior desde el principio. Los de Xavi se vieron sobrepasados y fueron a remolque durante todo el encuentro.

Marcos López: “El Barça no ha encontrado soluciones. El gol de Pedri se ha convertido en un problema más que en un golpe positivo anímico. Las imágenes de cansancio y de Ansu llorando han vuelto a envenenar al Barça”

Jesús Gallego: "Cuando el Barça perdió contra el Madrid y se celebró, yo ya avisé. Hoy le han metido 3, pero le han podido caer más. Creer que los jóvenes te pueden sacar del atolladero cada partido es muy optimista"

Mario Torrejón: "No he visto ningún brote verde. Si algo positivo se puede sacar es la efectividad, dos tiros y dos goles. Mezclan jugadores muy veteranos con jugadores inexpertos. He visto a un Athletic Club muy superior".

Jordi Martí: "Yo estaba convencido de que veríamos a un buen Barça. Hoy te jugabas un título y podías dar un golpe en la mesa. Es una realidad de un equipo que va mejorando. Yo me creí que el Barça podía ganar al Madrid. Lo que nos hemos encontrado hoy es que no hemos salido del vestuario".

Julio Pulido: "No hay coartada. El Barça es imaginario en rueda de prensa y confuso en el campo. Xavi no ha mejorado nada y solo distrae la atención con alguna de sus frases. Tiene que tomar medidas con los veteranos. El que insiste en Jordi Alba y Pique es el propio Xavi".

Antonio Romero: "A mí me ha encantado el titular de Ramón Besa. Es evidente que el Athletic ha sido superior, y Xavi está siendo mucho más bonito en rueda de prensa que en el campo. Xavi se ha visto sobrepasado tácticamente y ha aportado muy poquito. Ha aportado ilusión y mensaje, pero la realidad es que está muy verde y hay decisiones que no se atreve a tomar. El autobombo le ha venido muy mal"

Sique Rodríguez: "Lo de Jordi Alba para mí clama el cielo. El Barça va camino de certificar una de sus peores temporadas en años. Eliminado en fase de grupos. En octavos de Copa del Rey y va sexto en Liga. Con Xavi si miras los números solo se han conseguido 5 victorias en 13 partidos".

El caso Dembélé

El cruce de comunicados de Mateu Alemany y Ousmane Dembélé ha terminado con la desconvocatoria del francés para el partido frente al Athletic. El Sanedrín analizó la polémica a tan solo diez días de que termine el mercado de fichajes.

Jesús Gallego: "Xavi dijo que Dembélé no iba a ir a la grada por imagen del club. El mismo Xavi dijo que dejarle fuera iba contra esa imagen del equipo"

Mario Torrejón: “Desde el primer momento se vendió que iban a renovar a Messi, renuevas a Umtiti y ahora lo de Dembélé. Creo que se subestima al barcelonismo dando estas explicaciones. No es normal que en día de eliminatoria hagan este comunicado”.

Jordi Martí: "El cierre de ejercicio del Barça son 481 millones de perdidas. La gente debe entender y hay que volver a insistir en esto para comprender la situación".

Julio Pulido: “El Barça no puede decir públicamente que Dembélé debe abandonar o renovar. Puedes negociar privadamente, no hace falta hacerlo público. Si hay algún iluminado que pensaba que Dembélé iba a renovar... que se olvide”.

Antonio Romero: "Que ventaja tenía decir eso públicamente. Si tú le quieres meter presión lo haces de manera privada. Quién va a venir a subir el salario de Dembélé".

Santi Giménez: "Todo se ha hecho mal. A mí Dembélé me parece un 'deshaogao' y no le dejo cuidarme el hámster ni dos minutos. Me parece que hay una cuestión de que el Barça no puede decirle a un tío que no puede jugar de esta manera".

Sique Rodríguez: “Si fuera por Xavi, Dembélé jugaría. Si no juega es por decisión de club y Xavi no se quiere comer solo el marrón. Es normal que el Barça ahora lo intente colocar”.