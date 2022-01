Calderón: "Cuando Kobe nos metió 81 puntos sabía que estaba viendo algo histórico, especial"

Como cada fin de semana, José Manuel Calderón habló con Dani Garrido en Carrusel Deportivo sobre la actualidad de la NBA, marcada por el fichaje de Calderón por el 'front office' de los Cleveland Cavaliers. Además, el español repasó los 81 puntos de Kobe Bryant, quien los anotó contra los Raptors de Calde.

Su fichaje por los Cavaliers

"Llegué anoche a Cleveland y ya he estado en la sesión de tiro, que esta noche jugamos. A muchos los conozco, me han dado la bienvenida y nada especial. Ha sido un placer. El de hoy es un partido que no se puede dejar escapar. Los jugadores han conectado muy bien, juegan bien incluso pese a la lesión de Ricky. Garland está siendo muy importante, igual que Mobley".

Se cumplen 16 años de los 81 puntos de Kobe Bryant

"Lo que ha pasado después lo hace más importante si cabe. La gente lo ve como algo negativo que un jugador nos anote 81 puntos, pero para mí fue algo increíble, era histórico y fue muy especial. Ahora, por lo que ha pasado y ha significado Kobe, más todavía".

"Eran mis primeros meses en la NBA y vaya bienvenida. Era un partido atípico. Los Lakers no eran muy buenos ese año, sabíamos que Kobe iba a anotar. Fuimos todo el partido ganado y dejamos que él siguiera haciendo sus cosas. Hasta que llegó un punto en el que siguió anotando que nos remontaron, metía desde todos los sitios. Los porcentajes fueron buenísimos. Empezó el partido normal, pero seguía metiendo todo, la afición se ponía de pie y el resto es historia".

"Contra mí hizo 1 de 3, solo un 33%, se puede decir que le sequé".

Quintetos del All Star

"No se habla tanto de Wiggins porque están Curry y Klay, pero está haciendo una temporada buenísima, un complemento perfecto. Creo que merece estar en el All Star"

Campazzo es el jugador con peor más menos de los equipos con más del 50% de victorias

"Esto no es un deporte individual, cuando haces un más menos hay otros cuatro jugadores contigo en la cancha. La situación, el rival.. Es una estadística un poco fría, no hay solo un culpable y tiene que darse una mirada mucho más abierta de lo que hay alrededor de ello"

La dureza de Grayson Allen

"Ya en etapa universitaria le costaba controlar sus emociones, lo hemos visto todos. En la NBA no le habíamos visto hacer nada de ese tipo, pero la falta contra Caruso es muy dura. No ha pasado nada que es lo importante"