José Elías, empresario milmillonario: "Soy un pobre venido más y moriré con esa mentalidad"

José Elías Navarro, el hijo del electricista que ocupa el puesto 30 de fortunas de España, según la Revista Forbes. Se hizo conocido al avalar la candidatura a la presidencia del Barça de Joan Laporta. Su padre era electricista y vivía en uno de los barrios obreros de Badalona. Empezó con una empresa de energías renovables, y le fue bien. Poco a poco ha construido su fortuna invirtiendo en otras empresas hasta acumular un patrimonio que le ha llevado a ocupar el puesto 30 de grandes fortunas en España, que elabora cada año la Revista Forbes.

Nos cuenta, Elías, que sigue viviendo en Badalona y sus amigos son los de siempre. Pero que evidentemente disfruta del dinero que tiene. “La diferencia es que si fuera rico tendría una colección de Ferraris en el garaje, y tan solo tengo uno. Y cuando fui a comprarlo me dieron una bolsita con un cargador, para cargarlo pensando que lo usaría tan solo el fin de semana. Y les dije que no, que yo quería el Ferrari para cada día, para ir al Mercadona”. “Me ven como un garrulo” como un advenedizo en el mundo empresarial. José Elías, se declara cercano al socialismo, pero cree que en España no hay cultura empresarial y de emprendeduría. A él le interesa crear riqueza y puestos de trabajo en su entorno porque mejora la sociedad que le rodea. Declara tener compromiso social, en sus empresas a través de la responsabilidad social corporativa, y personalmente con con compromiso con causas como Open Arms – siempre lleva la sudadera de la ONG en apariciones públicas - y también en crear riqueza aquí. Pone como ejemplo la adquisición, a un fondo inglés, de la empresa de congelados (catalana en origen) La Sirena. “Antes la dirección y la sede estaba en Londres y ahora está aquí, ha vuelto aquí” y se lamenta que esto no se valore adecuadamente.

José Elías es un chico de barrio y no se esconde, dice que sus hijos ya crecerán con otro esquema mental, pero él a pesar del éxito en los negocios tiene mentalidad de pobre y con esa mentalidad morirá aunque siga acumulando patrimonio. Lo hemos invitado con Jordi Évole y Enric González porque queríamos hablar de la desigualdad entre ricos y pobres cada vez más abismal.

Esta semana hemos conocido dos informes, el de FOESA, y el de Intermon-Oxfam que coinciden en que la pandemia ha multiplicado la brecha entre los cada vez más ricos, y el resto de la población en España. Esa brecha se convierte en abismo cuando hablamos de los más desfavorecidos: mientras en más de 600 mil hogares españoles no tienen ningún ingreso, mientras que los 23 mil millonarios que hay en nuestro país han aumentado su riqueza en un 29%. Hemos hablado con el economista José Moisés Martín Carretero porque esa brecha es cada vez más grande. “Veníamos del siglo XX donde se habían reducido las desigualdades, que ahora se están agrandando otra vez”. Y lo que hay que recordar es que “la desigualdad no es tan solo un problema moral, las sociedades más desiguales, son las que tienen muchos más problemas sociales” (…) “Lo que puede ocurrir – advierte el economista- es que esta gran desigualdad termine por hacer desaparecer las clases medias que son el corazón de la democracia occidental”. De hecho ya está pasando “ese desencando de la clase media tiene como efecto el voto a la ultraderecha y otro tipo de populismos”.