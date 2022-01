Ansu Fati vive un momento difícil en su carrera deportiva. El jugador del Barça, de 19 años, sufre una segunda recaída de su lesión en el bíceps femoral y ya ha pasado hasta en tres ocasiones por quirófano. Esta lesión llega tras forzar y disputar la prórroga de la Supercopa ante el Athletic Club.

Pendiente de conocer si se someterá a la operación o no, el jugador quiso mandar un mensaje de agradecimiento en redes sociales. "¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! NEVER GIVE UP", escribió a todos sus seguidores en redes sociales.

El entrenador del Barça, Xavi, confirmó en rueda de prensa en la previa del partido ante el Alavés confirmó que el Ansu está "muy afectado". "Hemos tenido una reunión con la familia. El doctor Pruna me dijo que estaba para jugar 35 minutos", explicó.

"La prórroga (ante el Athletic Club) nos trastocó los planes, pero son situaciones que no puedes controlar. Espero que se recupere al 100%. El lunes tendremos una reunión para decidir que plan se sigue", añadió.