De Jong: "Somos el Barcelona y no podemos estar orgullosos de perder contra el Real Madrid"

El protagonista del partido entre Alavés y Barcelona, autor del tanto y salvador de los tres puntos para los culés, Frenkie de Jong, atendió a Ricardo Rosety tras el partido para los micrófonos de Movistar Plus y allí reflexionó y analizó las sensaciones de la actualidad blaugrana en un momento en el que él mismo es uno de los más cuestionados en la plantilla culé.

La mala iamgen del Barcelona queda disimulada por el tanto de Frenkie, quien aprovechó una magnífica asistencia de Ferran Torres para dar una victoria más que necesaria a los de Xavi Hernández. Las dudas sobre la falta de progresión en el juego del Barça continúan y no le falta autocrítica a De Jong en su discurso, que sorprendió a todos en un gran español siendo muy claro sobre lo que está sucediendo dentro del club.

"El resultado es importante pero tenemos que mejorar el juego, estar más finos con el balón en campo contrario, vamos demasiado pronto cuando hay que esperar mejor al espacio", afirmó en una lectura clara y muy concreta, sin caer en tópicos sobre lo que le está sucediendo. También fue quien de afirmar que a pesar de que su juego no "es un desastre" como algunos dices, le hace falta mejorar su rendimiento, él mismo lo confesó en estas palabras: "Puedo hacerlo mucho mejor".

Sin embargo, en lo que más sorprendió De Jong hablando con Ricardo Rosety para Movistar Plus fue en su posible dardo a Laporta. El presidente bajó y celebró casi como un triunfo la derrota del Barcelona frente al Real Madrid, una actitud que no le gustó al centrocampista holandés y no tuvo problemas en corregir: "Me dio un poco de pena cuando se dijo que estábamos orgullosos tras perder ante el Madrid, somos el Barça. Yo puedo mejorar mi juego aunque no es un desastre, ahora como he marcado dirán que he jugado bien pero no se trata de eso", sentenció en una de las entrevistas más enriquecedoras tras un partido que ha hecho un jugador del Barcelona esta temporada. "Tiene que hablar más", sentenció el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido tras escucharle.