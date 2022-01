Carmen Calvo desvela su propuesta para la Mezquita de Córdoba: "Es un lugar radicalmente diferente al resto"

Obispos y Gobierno han acordado este lunes la devolución de un millar de los 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en un pacto que forma parte del primer acuerdo de la comisión de inmatriculaciones constituida por el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Entre estas propiedades no se incluyen los grandes templos que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015 aprovechando una reforma del Gobierno de Aznar como la Mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla.

En pleno debate sobre los bienes de la Iglesia este lunes en 'El Ágora de Hora 25', Carmen Calvo ha explicado cuál es su propuesta para la Mezquita de Córdoba, provincia en la que nació la exvicepresidenta del Gobierno.

"La mezquita de Córdoba es un lugar radicalmente diferente de todos los demás. Allí se solapa una de las grandes mequitas del mundo con una catedral católica. Yo hice una propuesta particular para ella. El Estado, defendiendo intereses generales de un monumento tan espectacular como ese lo dejábamos en un espacio público, sin pleitear una titularidad en la que, tanto el Estado tiene títulos para pleitear y la Iglesia tiene títulos para pleitear, por lo que eso acabaría en los tribunales", ha comenzado a explicar Carmen Calvo.

La exvicepresidenta primera del Gobierno no ha querido desvelar los detalles de esa propuesta, pero ha afirmado lo siguiente: "No voy a desvelar lo que dije, pero lo dejé puesto en marcha. Esto lo conoce Bolaños y los dos trabajamos juntos. Estamos hablando de un monumento que no tiene parangón. El Gobierno va avanzando porque la propia Conferencia Episcopal es consciente de que es un monumento muy singular para que tengamos un acuerdo respetuoso y razonable en relación", ha relatado.