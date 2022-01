"Me parecía cateto y ahora lo flipo": Bob Pop y la lista de cosas que odiaba y ahora ama por ser mayor

Seguro que a ti también te ha pasado. A medida que has ido creciendo has pasado de aborrecer ciertas cosas a simplemente adorarlas. Desde esas lentejas calentitas que te hacían pasar más tiempo del que te gustaría sobre la mesa porque las odiabas hasta un buen jersey de lana hecho a mano. A pesar de que te pudiera picar, con el tiempo te has ido dado cuenta de que ese calor que te ofrece es único y especial.

Sobre este tema ha querido indagar Bob Pop en su sección del Hoy Por Hoy, donde ha querido indagar en la lista de cosas que odiaba y que ahora ama por ser mayor. Y es que, después de ver el manteo de las jugadoras del FC Barcelona a la futbolista del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla tras volver a los terrenos de juego después de superar un cáncer, el escritor reconoce que valoramos más o menos las cosas a medida que nos hacemos mayores.

"Soy de estos señores que cuando va a un restaurante le da la vuelta al plato"

En el caso de Bob Pop, el escritor reconoce que ha empezado a obsesionarse con el dorado: "Yo antes pensaba que el dorado una aberración pero, poquito a poco, comienzo a tener objetos dorados en mi casa. Me empieza a parecer algo muy respetable". Por otro lado, también asegura que en su casa cada vez se puede ver más menaje de porcelana: "Soy de estos señores que cuando va a un restaurante le da la vuelta al plato para ver quién lo ha fabricado".

En lo que a su casa se refiere, Bob Pop asegura que durante estos últimos años ha ido incorporado cerámica y objetos artesanos. Respecto a la primera, el escritor reconoce que ha pasado de aborrecer la cerámica a amarla: "Yo antes veía un tiesto de Talavera y llamaba a un exorcista. Ahora lo veo y me lo compro porque me flipa la cerámica para exterior. No tendría una jarra gigante, tampoco un bidé, pero me parecen súper elegantes".

"Antes me interesaban las cosas impersonales y ahora necesito que los objetos tengan historia"

En lo que respecta a la artesanía, Bob Pop asegura que en el pasado lo despreciaba porque le parecía muy cateta. Sin embargo, ahora le flipa: "Antes me interesaban las cosas impersonales y ahora necesito que los objetos tengan historia". De hecho, reconoce que cada vez viste más artesanal y que, en un futuro, le gustaría ir a alguna gala con un traje regional. Respecto a la ropa, Bob Pop también le ha contado a Àngels Barceló que a día de hoy le encanta la pana.

Por último, Bob Pop ha reconocido estar enganchado a la previsión meteorológica. También a las infusiones, que han pasado de ser eso que te tomabas antes de morir o tenías una resaca del quince a convertirse en un imprescindible de su día a día. Entre el resto de cosas que detestaba y ahora ama podemos encontrar los perfumes fuertes, las plantas, la ficción que transcurre en los años 90 y el ganchillo y los jerséis de lana hechos a mano.