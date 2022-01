De la crítica sociopolítica de La Pegatina al sexo de Charlie Puth en 'Light Switch'

La Pegatina

Presentan 'Corea del Sur'. Y siguen con las colaboraciones internacionales. Ya hablamos aquí en Si Amanece Nos Vamos de su 'Nothing but a Lie' con Querbeat y ahora se han unido con los mexicanos Panteón Rococó. En un tema que trata los problemas sociopolíticos que tienen en común todos los países del mundo donde, como dicen ellos, “no se esconde que haya clases y niveles buscando desigualar”.

Sacan fuerza para hacer llegar el mensaje de que les da igual de dónde seas con ese coreabilísimo "quién lo corea del sur" en una canción que está llena de todo, menos de prejuicios.

Alice Wonder

A su nuevo single 'Boo' le ha querido dar un sonido más urbano de lo que nos tiene acostumbrados. Para esto se ha juntado con el cantante y rapero DAPS y el joven productor urbano PMP.

Esta canción habla del fenómeno Ghosting, que es un término anglosajón que se ha popularizado para definir eso de que alguien desaparezca de tu vida sin previo aviso y sin ninguna explicación. Que se da tanto en relaciones sentimentales como en amistades. Vamos, el desaparecer de toda la vida, pero que se ha puesto muy de moda desde hace unos años.

Según un estudio de Rebecca B. Koessler, de la Universidad de Western Ontario en Canadá, esto pasa sobre todo entre los menores de 30 años. Donde un 65% confiesa haber desaparecido de alguna relación y un 72% reconoce que se lo han hecho.

De hecho, los psicólogos están preocupados por esta tendencia. Que genera angustia a la persona abandonada por no saber qué ha ido mal y le impide cerrar ese capítulo. Dicen que los causantes suelen ser personas con miedo al conflicto y al compromiso.

De hecho, Alice Wonder dice que Boo es para los que temen arriesgar el corazón y actúan como fantasmas por miedo a sufrir.

Estará cantando este y los temas de su último disco el 28 de enero en el Teatro Circo Price dentro del ciclo de conciertos de Inverfest.

Santero y Los Muchachos

Publican su nueva canción 'Complicado'. Un tema que habla de la resignación con la que aceptamos las rupturas que nos dejan tambaleándonos sin tener claro si olvidar a esa persona es mejor o peor.

Han incluido esta canción para hacerle un homenaje a su padre. Nos lo ha contado Miguel Ángel Escrivá, voz de Santero y Los Muchachos.

Un regalo musical entre generaciones, un acto precioso de amor. Todo esto con un sonido inspirado en la música negra de los 70 y con influencias de música como la de Nino Bravo, Santero y los Muchachos siguen con su estilo de Rock Reposado que escucharemos al completo el 11 de marzo en su disco 'Royal Cantina'.

Ciudad Jara

Estrenan 'Cerezas y Azahar'. Su estribillo dice algo como "me han hablado de un lugar que atraviesa el corazón de la muralla y lleva un puente de cerezas y azahar" y he estado buscando si había un puente que destaque con estas características, pero no lo he encontrado. Así que creo que en un clima de conflicto invita a escapar hacia una primavera donde todo puede pasar de la utopía a la realidad. Una canción que habla del amor que se puede encontrar dentro de esa ciudad que es jara.

Ciudad Jara estará girando a partir de abril con paradas en Barcelona, Zaragoza, Guadalajara, Valladolid y festivales como el Sansan, Les Arts, Weekend Beack y Sonorama Ribera.

León Benavente

Este 'Viejos Rockeros Viejos' forma parte de 'Era', el nuevo disco de León Benavente. Un álbum que recorre un poco la melancolía, pero sin caer en lo derrotista. Simplemente hablan del paso del tiempo, de los cambios, de la inspiración... Y de que no quieren quedarse en la nostalgia. De hecho, este tema está lleno de sarcasmo sobre cuándo es la hora de retirarse de la música.

Vuelven Los Planetas

Con un nuevo disco bajo el brazo: 'Las canciones del agua.' Un disco que va desde Granada hasta la política pasando por la pandemia.

Y claro, si estamos hablando del agua y de Granada... no puede faltar 'El Manantial' de Lorca. Poema que han querido adaptar Los Planetas y hacerle un homenaje en la canción más larga de toda su discografía. 12 minutos y 23 segundos. Dicen Los Planetas que Lorca hubiera sido también un gran músico.

Arco

Si Los Planetas se han inspirado en Lorca, Arco lo hace en Machado, en su 'Hoy es siempre todavía'. Y 'Todavía' es el nombre del nuevo tema de Arco. Que quiere ser un canto universal a la esperanza, la ilusión, al optimismo y sobre todo de no perder la fe en ti mismo. Que de eso Antonio Arco sabe mucho. En 2017 perdió la voz y tuvo que volver a encontrarla.

Una canción que es ahora más necesaria que nunca con la fatiga pandémica que llevamos.

Arco arranca gira en febrero con parada en Granada, Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla.

Marcos Cao

Presenta 'Morder Carbón'. Por el título podríamos pensar que Marcos no se ha portado del todo bien y sigue comiéndose el carbón que le han dejado los reyes, pero no. Esta canción habla con ironía y con humor de las consecuencias de una sociedad que presta demasiada atención a la apariencia y a las redes sociales. Y que nos impide ver nuestra vida con un poco de autocrítica.

De esta disociación de la realidad me viene a la cabeza el Trastorno de Dismorfia de Snapchat, del que nos habló la semana pasada Raquel Mascaraque.

Según la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica hay unas 400.000 operaciones únicamente estéticas al año y cada vez son más los pacientes que acuden sólo para parecerse a "su yo" de los filtros.

El disco de Marcos Cao sale el 18 de febrero y lo estará presentando en la sala Morocco de Madrid el día 26.

La Bien Querida

Estrena 'Río de enero', una canción con uno de esos estribillos que se sellan a fuego en nuestras neuronas y que forma parte de la banda sonora de Express la primera serie española de la plataforma de streaming estadounidense Starzplay. Está protagonizada por Maggie Civantos.

Si me tuviera que quedar con un verso de esta canción, sería sin duda "todo el dinero del mundo no puede hacer que regrese el tiempo perdido. El tiempo que hemos perdido". Insistimos siempre en no perder el tiempo y tenemos la suerte de que artistas como La Bien Querida se encarguen de recordárnoslo.

Charlie Puth

Ha vuelto con 'Light Switch'. Es el estreno internacional de la semana, sin duda. Habla de ese tipo de relación que se centra mayoritariamente en el sexo. Y el problema al que te enfrentas cuando una la otra parte simplemente quiere divertirse y tú quieres algo más serio. Aunque acabas cayendo siempre porque, como dice la canción "me enciendes como un interruptor".

Es el primer single de su próximo álbum que se llamará 'Charlie' y en la lista Billboard ya es el número uno con el 46% de los votos por delante de Christina Aguilera o Lana del Rey.

Algo que ha estado haciendo muy bien Charlie Puth ha sido cebar la nueva canción. Ha ido compartiendo el proceso de composición con sus fans en su perfil de Tik Tok.

Miles Kane

Con claras influencias de Bowie, nos trae este 'Change the show' el tema que da nombre a su nuevo disco. Que recorre un periodo de autorreflexión durante estos últimos 18 meses. Cuenta Miles que escribió canciones sobre grandes subidas, grandes sueños, amigos de verdad y sentimientos profundos. Pero que ha aprendido a dejar que el futuro se desarrolle por sí mismo.

De hecho, cuenta que escribió este tema una mañana mientras veía las noticias tranquilamente en calzoncillos en su sofá y que se enervó con la situación política aunque el no sea precisamente una persona muy política, pero no puede soportar ver todas las injusticias que hay en este momento. Quiso capturar ese momento de enfado y plasmarlo en una canción.

Agenda de conciertos

Pablo Milanés estará el 26 de enero en el Palau de la música catalana de Barcelona

El 28 de enero estará:

Sergio Dalma en el Wizink Center de Madrid

Antílopez en la sala de conciertos garaje Beat Club de Murcia

El Drogras en el Teatro de Ermua

Ainoa Buitrago en el Centro Cívico Tabacalera de Santander

Ara Malikian en el Trui Teatro de Palma

El 29 de enero tendremos a

Antonio Orozco en el Palau Sant Jordi Barcelona

Elyella en la sala REM de Murcia

Carlos Núñez en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño

León Benavente en el Teatro Palacio Valdés de Avilés

Ángel Stanich en el Círculo del arte de Toledo

Delafé en el Loco Club de Valencia

Y seguimos con el ciclo de conciertos de Inverfest, que esta semana destacamos a