Virginia Torrecilla: "A todos los que pasan momentos duros: jamás hubiese imaginado que estaría aquí, sana"

Virginia Torrecilla ha vuelto a los terrenos de juego 683 días después tras superar un cáncer. La jugadora del Atlético de Madrid, que volvió a pisar el césped ante el Barça en la Supercopa, explicó en El Larguero cómo fue su vuelta y el manteo de las jugadoras rivales.

¿Esperabas tanto eco, tanta repercusión?

Para nada, nunca, nunca me he imaginado todo lo que paso ayer.

¿Has visto la foto? Es una foto que ha visto todo el mundo y que seguramente ha tenido más repercusión que incluso la Supercopa y el título que ganó el Barça.

Totalmente de acuerdo. Al final, creo que después de la Supercopa lo que ha contado de la final ha sido el deporte. Personalmente, que un equipo como es el Barça, te tenga en cuenta está por encima de todo.

¿Estaba pactado?

Nada. No, no. Yo jamás en la vida me hubiese imaginado ni mi redebut así, ni perder ese partido como lo perdimos y muchísimo menos que después de perderlo el equipo rival me mantee de esa manera.

¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento?

Se acabó el partido y abracé una a una compañera del equipo contrario y de repente me encuentro con Irene Paredes abrazándome y de un momento a otro ya estoy saltando. Me preguntaban si se escuchaba algo, pero yo no escuchaba nada. En ese momento consciente de que me estaba mandando el equipo rival. Fue algo increíble.

Cuéntanos cómo fue el mensaje de Caroline Hansen.

Era su primer año en España. Yo había jugado contra ella, pero no nos conocíamos de nada y enfermé. Y recuerdo perfectamente cuando me escribió un mensaje por Instagram y me dijo que me esperaba en los terrenos de juego y que estuviese tranquila, que iría muy bien. Y yo le contesté: 'Bueno, claro que sí, dentro de poco estaré allí, estaremos en el terreno de juego'. Casualidades de la vida mi primer partido es contra ella.

¿Qué le dijiste o qué te dijo ella después de esa cita que teníais?

Acabó el partido y lo primero que hizo fue abrazarme, decirme que estaba muy feliz de que estuviese aquí. Me tocó. Obviamente, me tocó por haberme escrito hace dos años y sobre todo porque luego le dieron el MVP y dijo que tenía que ser para mí. Con todo mi cariño y toda mi aprecio, es una persona admirable.

¿Qué sentiste ayer?

Tuve muchísimas emociones. En el momento en el que mi entrenador me dice que caliente, que iba a salir, para mí fue algo increíble. Yo sabía que estaba en la convocatoria, pero jamás me hubiese imaginado el poder salir.

¿De quién te acordaste?

Pues si te digo la verdad, siempre me acuerdo ni de mis padres, de mi familia. Los que han estado conmigo en todo proceso y bueno, de hacerlo lo mejor posible para que estén orgullosos de mí.

¿Tendrá que haber revancha dentro de poco con el Barça? Esto no puede quedar así.

Al final el Barça es el equipo rival, uno de los mejores equipos del mundo. Obviamente, tenemos que trabajar para mejorar y que eso no vuelva a pasar. Y sobre todo pues para seguir creciendo como club y como equipo.

Ahora mismo seguramente hay personas que están pasando por lo que tú has pasado y probablemente alguna esté escuchando ahora El Larguero. ¿Les quieres decir algo?

Claro que sí. Me encantaría demostrarle a todas aquellas personas que están pasando por momentos muy duros en su vida, ya sea por familiares, por o por sí mismos, que luchen. Que no agachen la cabeza, que sigan en el viaje que tengan que hacer. El camino es largo y duro, pero creo que vale la pena después de todo. Yo jamás hubiese imaginado que después de dos años estaría aquí sana, con mi equipo y teniendo a todo el mundo conmigo. Así que de verdad, de todo corazón, fuerza y a por todas, siempre.

A ti te llegaron a decir que seguramente no volverías a jugar.

A mí lo primero que me dicen, obviamente, es que no volveré a jugar a fútbol a nivel profesional. Que volveré a jugar, pero no en Primera División porque tendría efectos secundarios.

Me imagino que ya con ganas de jugar más minutos.

Claro que sí, pero soy muy consciente de eso. Tengo que seguir trabajando para ganármela a pulso y sobre todo para seguir mejorando.