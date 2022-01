Juan Carlos Unzué: "Merecemos que nos escuchen y que actúen"

Juan Carlos Unzué se sincera y muestra cómo es su día a día desde que anunció que tenía ELA en junio de 2020 en el documental 'Vivir valELA pena' estrenado hoy en Movistar+. El exentrenador se pasó por El Larguero para explicar cómo ha vivido el estreno.

Cómo has vivido el estreno?

Ha sido un largo intenso, pero con muchísima energía positiva recibida. Pero vale la pena como cada día. Si algo tengo claro es que hay que aprovechar el presente, el aquí y el ahora. Y tratar de disfrutar de días tan fantásticos como este.

Lo has visto por primera vez en la presentación.

Viendo trabajar al equipo tenía plena confianza en su trabajo y en sus ganas por buscar la perfección. Vienen trabajando desde hace muchos años juntos. Iba muy convencido de que todo iba a salir bien y que iban a ser capaces de transmitir que yo y los enfermos de ELA queríamos dar.

¿Cómo ha sido escuchar lo que decían de ti por primera vez?

"Es la realidad; al final tenemos mucha confianza, hablamos de nuestras cosas, lo que he podido ahora es escuchar los sentimientos y las expresiones. Puedo decir que estoy encantado. Me ha hecho especial ilusión escuchar a mis hijos y a mi mujer. Estoy muy contento de recibir ese cariño".

¿Crees que todo este esfuerzo por visibilizarlo está sirviendo?

Es un esfuerzo compartido. Tengo que agradecer el espacio y tiempo que me dais. Se habla más de la ELA desde el ámbito de los médicos y los investigadores. Estamos poniendo la base para que la gente esté informada de la cruda realidad. Sobre todo del día a día. Espero que todo este ruido y el conocimiento acabe dando resultado. Especialmente los políticos, porque es cosa de todos, ha llegado el momento de dar pasos, de hechos. No solo palabras, que está muy bien. Hay que reconocer que ha habido primeros pasos básicos, pero estamos ante una enfermedad que tiene una agresividad total y no tenemos tiempo que perder. Merecemos que nos escuchen y que actúen.

Yo he alucinado con Luis Enrique en este documental.

En este documental se puede conocer más al Luis Enrique real, al amigo y compañero de viaje. Os puedo asegurar que este es el luis enrique persona. Vosotros conocéis la faceta profesional. Lo que llega es un mensaje muy natural y sincero. Eso es lo que puede llegar a la gente.

Parece que hasta que no nos falta la salud no sabemos apreciar lo que tenemos...

Por desgracia a veces nos tiene que tocar vivir la felicidad para apreciar lo que tenemos cuando estamos bien. Yo animo a la gente a que no tenga que llegar esa complicada para poder valorar en su justa medida lo que es tener salud. Sin salud todo se complica. Cuando tenemos salud pensamos que la vamos a tener toda la vida.

Hoy has estado con Xavi, ¿cómo ves al Barça?

El Barça de Xavi me da confianza porque sé cuál es su idea, pero evidentemente no es un mago. La situación que le ha llegado a mitad de temporada, necesita un poco de paciencia y tiempo. Espero que seamos capaces de hacer algo que el aficionado culé ya ha hecho: cuando ganamos la liga después de que Johan podía salir si no ganábamos. Imaginaos lo que nos hubiésemos perdido.

Hay algo que me ilusiona mucho, el nivel de los jóvenes que están entrando ahora.