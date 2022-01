Desde que supe que iba a estar por aquí, he pasado muchas horas tumbada, con un libro en el abdomen y la mano en el pecho, controlando mi respiración e intentando aumentar el resuello. No lo he conseguido. En cambio, sí he logrado algo muy necesario: una mirada plácida.

Plácida como la de una vaca de ganadería extensiva y sostenible. Una vaca mayor y correosa, y un poco gaseosa, que no se altera al verse invadida por 'gentessss', como diría Julio Iglesias, que sueltan 'discursossss ssssibilinosss'.

Hasta este, mi reciente tutorial respiratorio, mi actitud era más bien como la de ese viejo amargado que observa a los niños cantores nazis, en la escena de la cervecería, en la película Cabaret. Sin embargo, ahora que he visto la luz, mi actitud será la de una vaca tranquila. Piernas cruzadas, encogimiento de hombros y distanciamiento muy crítico. De paso, me hurgaré los dientes con una brizna de hierba, que siempre da un toque de distinción.

Y si, como parece, la moda de la cetrería medieval se afianza, cual seña de identidad de clase, y empiezan a asomar los buitres, buscando nuestra carnaza con un halcón en la mano, la respuesta será: Muuuuuuuu y mucho muuuuuuuu. Y tolón-tolón-tolón.

Que podemos ser plácidos, pero no imbéciles.

Ni siervos.