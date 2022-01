¿Deberían los abuelos cobrar por cuidar de sus nietos?

Los abuelos deberían cobrar por el tiempo que emplean en cuidar de sus nietos. O al menos eso dice Minouche Shafik, la directora de la London School of Economics, que en una entrevista en El Mundo aboga por crear un nuevo contrato social adaptado al siglo XXI, que pasaría por reconocer este tiempo e introducirlo en una infraestructura del cuidado.

En La Ventana de los Números hemos hablado con Santiago Niño Becerra, que ha explicado cómo este debate no es nuevo en economía: “Está en la línea de una tendencia que existe en la economía, que se llama generación de PIB no retribuida”.

“Todos asumimos que cuando llamamos a alguien para que nos arregle el grifo tenemos que pagarle y que nos tiene que hacer una factura, y eso genera PIB, eso es producto interior bruto”, ha explicado.

Actividades como cuidar a los nietos quedarían, ha añadido, fuera del tercer sector, el del voluntariado, y aun así no están remuneradas, entre las que cita el cuidado de niños o de personas enfermas.

El trabajo en casa no se remunera

Entre ellos destaca también el caso de las amas de casa, un debate que se da desde hace años en diversos países. En el Reino Unido, por ejemplo, hay estudios que calculan cuánto dinero se pierde por no recibir compensación: “Hay expertos que apuntan a que el trabajo de las amas de casa tendría que remunerarse, incluso está estipulado a cuánto ascendería de media en este país, sobre los 1.500 y 3.000 euros al mes”.

Todas estas actividades, ha reclamado el economista, son “producto interior bruto que se genera, no se contabiliza , pero evidentemente se realiza, y no se remunera. La enorme pregunta es quién lo paga”.

¿Quién paga a los abuelos?

“Como economista, si tú me preguntas, ‘el trabajo que hace un abuelo, ¿es producto interior bruto?’, la respuesta es que sí”, ha explicado. “En consecuencia, un economista te dirá que todo producto interior bruto debe ser remunerado”.

“Pero automáticamente viene la segunda pregunta”, ha añadido, que es quién lo paga. “Quien lo tiene que cobrar está muy claro, y quien lo tiene que pagar en principio también, ahora bien, ¿la persona o entidad que tiene que pagarlo tiene renta para pagarlo?”, se pregunta.

Los abuelos ayudan más de la cuenta

Los datos avalan esta pregunta, ya que las familias que más ayuda necesitan por parte de los abuelos son aquellas que menos renta tienen: “En España las personas mayores que cobran pensión colaboran, de forma directa poniendo dinero encima de la mesa, o indirecta comprando los libros del colegio del nieto o pagando la mitad del uniforme, en el 40 % de las familias”.

“Es decir, que en términos medios, unos abuelos colaboran, no solo con una actividad no remunerada, sino también contribuye con su pensión a la renta familiar”, ha añadido, concluyendo que, en términos económicos, todo lo que genera PIB debe pagarse, pero el problema reside en la situación de estas familias de rentas bajas que no pueden pagar ayuda externa y recurren a la familia.