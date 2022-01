Salario Mínimo Interprofesional, ¿a mil euros?

El Gobierno se reunirá con los agentes sociales el próximo 7 de febrero para negociar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional para este año. "Vamos a seguir incrementando el SMI", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que añadía que se van a "manejar" las conclusiones de los expertos para poder cumplir el compromiso de elevar el SMI hasta el 60% del salario medio en España antes del final de la legislatura.

En todo caso, las negociaciones podrían culminar en lo que sería la cuarta subida del SMI desde 2018 y la segunda en menos de un año. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre una subida de 15 euros hasta los 965, pero lo hizo sin el apoyo de la patronal que consideró entonces que "no era el momento" de poner en marcha esta medida, y con la exigencia de los sindicatos de que esta revalorización alcance los 1.000 euros en 2022.

"Afrontamos la reunión con la expectativa de que sea una negociación corta y que cuanto antes el salario mínimo interprofesional para este año 2022 alcance nuestro objetivo, que son los 1000 €, en una línea de crecimiento hasta el final de la legislatura que lo sitúa en el 60% de la media salarial. Estos son los objetivos de Comisiones Obreras y, además, pensamos sinceramente que los datos avalan que la subida del salario mínimo que se ha producido en los últimos años no solo no ha conllevado una caída del empleo sino que ha propiciado que hayamos salido de esta crisis generando más empleo que nunca con mayor rapidez que nunca y con mejores cotizaciones sociales que nunca" explica en Hora 25 de los Negocios el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Una línea en la que también coincide el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien señala que "el Gobierno debería poner encima de la mesa los mil euros a los que se comprometió en el mes de septiembre, con carácter retroactivo en el mes de enero. Creo que ese es un buen camino para poder cumplir en el año 2023 con la subida de 1.063 euros, o lo que es lo mismo, el 60% del salario medio."

Una subida salarial que, explica en Hora 25 de los Negocios, Adrián Todolí, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, no tiene por qué tener un impacto en la inflación, como algunas voces alertan. "Precisamente porque el salario mínimo ha estado congelado durante muchos puede haber margen de beneficios por parte de las empresas para que ese aumento no acabe en aumento de precios, porque no es automático: si estamos en un mercado de competencia y hay suficiente competencia, las empresas que tienen beneficios pueden no trasladarlo a los usuarios y, por lo tanto, no habría inflación de segunda vuelta" defiende Todolí. "Además, lo que está provocando esta primera vuelta de inflación son industrias que sí que tienen convenio colectivo y no les va a afectar. Las empresas que están sufriendo ese aumento de costes son empresas industriales que normalmente tienen ya un convenio que está pagando por encima del salario mínimo" añade.