¿Nadie en la Iglesia siente vergüenza y repugnancia por los abusos?

Hola, muy buenos días. Nada, nada, de lo que yo les pueda decir esta mañana sobre los reiterados abusos de la Iglesia, sobre los impunes y reiterados casos de pederastia de la Iglesia, tendrá la fuerza ni la verdad que tuvo anoche, en 'Hora 25', el testimonio del escritor Alejandro Palomas. Fue víctima de abusos por parte de un hermano del Colegio de La Salle en el que estudiaba. Su relato es tremendo, el infierno de un niño de 8 años a manos de uno de los curas más populares del colegio.

No es un relato único, es uno de muchos, Alejandro Palomas le pone el altavoz y adquiere relevancia por ser él una persona pública, escritor, Premio Nacional de Literatura Juvenil, Premio Nadal... Nunca hasta ahora había contado los detalles de aquel calvario, unos abusos reiterados que acabaron con la violación, el hermano de La Salle lo violó una noche en la que un Alejandro niño estaba en la enfermería en unas colonias de verano.

Insisto, es un caso entre muchos. Algunos denunciados, muchos otros mantenidos en silencio todavía hoy, casos que la Iglesia se niega, reiteradamente, a investigar. ¿Qué más tiene que pasar para que lo haga? No hay ser humano al que no se le encoja el estómago al escuchar un relato como el de Alejandro. ¿No hay nadie en la Iglesia al que le pase lo mismo, nadie que sienta una vergüenza y una repugnancia tan inmensa que piense que esto no puede quedar así? ¿No hay nadie que levante la voz y que diga basta y que empuje a una investigación como la que se ha abierto en otros países y como la que pide el Papa? Pues parece que no.

Y es en este contexto en el que, por primera vez, en el Congreso se plantea la apertura de una comisión de investigación sobre los abusos de la Iglesia. Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han hecho la petición para que sea, por primera vez, una institución nacional la que tome la iniciativa en este tema. Lo normal sería que fuera la Iglesia quien lo hiciera, pero ante su impresentable negativa, quizás deben ser las instituciones quienes lo hagan. Ha pasado en otros países y aquí, en España, va a tener que pronunciarse el PSOE. Puede que una investigación parlamentaria no sea la solución, pero será mejor que nada, y si no, ya me dirán lo que piensan después de escuchar el testimonio de Alejandro Palomas.