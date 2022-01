El escritor Alejandro Palomas narra cómo contó a sus padres los abusos sexuales sufridos por un religioso

El escritor y Premio Nadal en 2018, Alejandro Palomas, explicó este miércoles en 'Hora 25' el calvario vivido por los abusos sexuales de un religioso de su colegio cuando era un niño a finales de la década de los 70 en el colegio 'La Salle Premiá de Mar'. "El gran punto de inflexión físico fue la violación. (...) A la hora de dormir vino él y lo que hizo fue decirme que como tenía tanto miedo de que yo me hiciera daño, lo que hizo fue atarme las manos (...) Me puso de lado y se fue. A partir de ese momento llegó la noche más larga de mi vida de niño. Entré niño y salí superviviente", cuenta.

Esta mañana ha querido explicar en 'Hoy por hoy' cómo fue el proceso de explicarle a sus padres lo que estaba sufriendo. Y el contexto en el que se produjeron los hechos. Todo después de recibir críticas en las redes sociales sobre por qué su familia no puso en conocimiento de las autoridades judiciales los delitos cometidos por el religioso. Considera Alejandro Palomas que este aspecto es quizá lo más importante del relato. Y por eso ha querido compartirlo con los oyentes de la SER.

"Lloré todo lo que no había llorado en un año"

"Cuando decido contárselo a mi madre -ya que la relación con mi padre era filtrada a partir de mi madre- lo hago porque me escapé de una de esas sesiones. Fui hasta mi casa desde Premiá hasta Vilassar. Mi madre estaba planchando. Me preguntó qué me pasaba, pero no pude hablar y me puse a llorar. Lloré todo lo que no había llorado en un año", ha explicado.

El colegio pidió discreción

Alejandro cuenta cómo fue la reacción de su madre. "Le dijé que el hermano L. me hacía cosas y que me hacía mucho daño. Entendió entonces de qué estaba hablando y me dijo que no me preocupara, que no iba a pasar más. Se lo contó a mi padre, fueron juntos al colegio que dijo que no volvería a pasar. Y que lo resolverían como una cuestión interna del colegio y pidieron discreción", ha contado.

El abusador era su tutor. "La relación cambió y comenzó a ridiculizarme en público. Pero, él siguió dando clase en el colegio", ha asegurado.

Alejandro Palomas pide reunirse con Pedro Sánchez

Alejandro Palomas quiere reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha apelado al PSOE para que respalde la petición de varios partidos para que se cree una comisión de investigación por los abusos de miembros la Iglesia. Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han pedido este miércoles que el Congreso investigue los casos de pederastia en la Iglesia.

"¿Dónde está el PSOE? No lo entiendo. ¿Dónde está la izquierda progresista moderada. Tienen miedo porque tienen que ir bregando con lobos terribles que no dejan hacer. Hay cuestiones en las que hay que pasar por encima de los lobos. Necesitamos que alguien nos diga 'no sois culpables", ha pedido.