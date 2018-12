Las mujeres en España viven con miedo, podríamos camuflar esta verdad pero de poco serviría. El caso de Laura Luelmo, la mujer que ha aparecido muerta en Huelva con evidentes signos de violencia, muestra el final al que se exponen miles de mujeres cada vez que salen solas.

En la Cadena SER hemos pedido a las mujeres que trabajan en la radio (redactoras, diseñadoras, técnicas, personal de administración...) que nos compartiesen esos mensajes que envían o reciben en su círculo más íntimo cuando están regresando de casa tras una noche de fiesta, cuando salen tarde de clase o haciendo cualquier otra acción que debería tener cero riesgo para cualquier mujer.

Les bastó con teclear en el buscador de su aplicación de WhatsApp palabras como "casa", "miedo", "llegué", para que en menos de diez minutos el teléfono receptor de estas capturas de pantallas se llenase de decenas y decenas de mensajes en el que se lee miedo. El miedo de una madre porque su hija está sola volviendo a casa, de una adolescente que prefiere coger un taxi antes que ir andando de noche, la de una mujer observada por un hombre en un vagón de tren... casos que nos recuerdan, si es que alguna vez lo hemos olvidado, que las mujeres en España tienen miedo.

"Me siento súper vulnerable", "¿Te llamo hasta que entres?", "Vete escribiéndome hasta que llegues", "Había un tío raro cerca de mi portal y me ha seguido", "Me daba miedo venir andando", "He llegado vivita y coleando" y muchos más mensajes que tienen nombre y apellidos.