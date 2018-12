Famous, ganador de 'Operación triunfo 2018'

Tras tres meses de intensa competición, repartidos en 13 galas, Famous se ha alzado este miércoles como legítimo ganador de 'Operación triunfo 2018'. El concursante ha sido el más votado por el público, imponiéndose a Alba Reche (35%) y Natalia (29%) en la segunda ronda de la gran final con un 36% de los votos, a un solo punto de diferencia de la segunda finalista.

En la decimotercera y última gala del programa, Famous ha brillado con luz propia. Primero lo ha hecho con la canción 'And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson, que le ha valido para ganarse un pase a la segunda fase de la noche. Después, el joven de 19 años ha interpretado 'Faith', el tema de Stevie Wonder y Ariana Grande con el que debutó en la Gala 0 de 'OT 2018'.

Desde su entrada en la Academia, Famous ha sido uno de las claros favoritos del programa por su personalísima voz, gran potencial y carisma, además de su fuerte presencia sobre el escenario y gran talento para el baile, algo que ha demostrado en numerazos como Uptown Funk (Bruno Mars) y Problem (Ariana Grande). Ahora, como sucesor de Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', el concursante también recibirá el premio de 100.000 euros, además de optar seguramente a un contrato discográfico con Universal Spain.

Antes de entrar en 'OT'…

Aunque es natural de Nigeria, Famous ha residido desde los seis años en Bormujos (Sevilla). Estudió el Bachillerato de Artes Escénicas y comenzó a formarse musicalmente para llegar a componer sus propias canciones. De entre todos, es una gran admirador de la estrella del pop Ariana Grande.