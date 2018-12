Rafa Nadal fue protagonista de una de las imágenes del año. La suya limpiando barro para ayudar a los afectados por las inundaciones de San Llorenç. El tenista español recibió innumerables aplausos, pero también críticas y acusaciones de oportunismo. "Vine a entrenar y a los 15 minutos dije 'me voy'. No tenía ganas. Tenía que ver cómo estaba la gente", explica en una entrevista que se emitirá el próximo 25 de diciembre a las 20:30 horas en #Vamos, de Movistar +.

Nadal, sobre las inundaciones en Mallorca. "No tenía ganas de entrenar, tenía que ver cómo estaba la gente. Lo único que hice fue ir como otro compañero más". Entrevista a Nadal, el 25 de diciembre a las 20.30h en #Vamos. pic.twitter.com/oiN2pdYkfG — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 20 de diciembre de 2018

En el avance de la entrevista, el campeón reconoce que le resulta difícil hablar de esta cuestión y recalca lo "terrible" de las pérdidas humanas que hubo por culpa de esas inundaciones. Y responde a los que le criticaron por ir a limpiar barro: "No puedo estar pendiente todo el día de lo que digan o dejen de decir. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y, como siempre, a unos le parece bien y a otros les parece mal. Lo único que hice, y lo digo con la mano en el corazón, es ir como un compañero más, como un ciudadano más, a ver cómo estaban las cosas".

Su explicación ha sido aplaudida en Twitter. "No se puede ser más grande. Ejemplo de persona y deportista", dice un usuario. "Después de su majestar Felipe VI él es el otro rey", añaden. "Tú has demostrado que te salió del corazón, puro sentimiento. Y el que no quiera verlo así tiene un grave problema", insiste otro usuario.