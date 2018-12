El periodista Cake Minuesa, agredido en las protestas del 21D en Barcelona

El periodista Cake Minuesa estaba en la Via Laietana cubriendo para Intereconomía la jornada de protestas en Cataluña cuando un grupo ha comenzado a increparle: "Solo queremos informar", decía él una y otra vez, micrófono en mano. Un chico vestido de negro y con gafas de sol se acerca a su compañero: "Baja la puta cámara", le dice mientras la golpea. Minuesa insiste -"estamos trabajando, por favor"- pero en ese momento se acerca otro joven encapuchado y le da un puñetazo en la cara que le hace caer al suelo.

Al incorporarse, se vuelve a dirigir a cámara mientras un señor con lazos amarillos en la ropa le ofrece pañuelos para que se limpie la sangre de la nariz: "Yo estoy bien. Al final lo que se demuestra es que estos que me están insultando, que me están diciendo hijo de puta, no tenían nada más que hacer que golpearnos".

A ese señor que también participa de la manifestación y le ofrece pañuelos y no pregunta sobre lo ocurrido. Se va hacia unas señoras que pasan por allí en ese momento y aseguran que "es un montaje". Otro chico se acerca a Minuesa para decirle que los agresores "son dos" y que gracias a la gente que había alrededor "no han seguido". "¿Usted está contento con lo que ha visto ahora mismo?", pregunta Cake al joven. "Claro que no estoy contento con lo que ha sucedido pero, si venís a provocar, hay gente que no tiene autocontrol", responde. "O sea, todo lo que no sea que nos partáis la cara es provocar ¿no?", concluía el reportero, ya lejos de su interlocutor.

La reacción del Gobierno, PP, Ciudadanos y Vox

El vídeo con la agresión al periodista se ha hecho viral pronto y los líderes de PP y Ciudadanos no han tardado en expresar su condena por los hechos y mostrar su solidaridad con el periodista.

¿Esta era la revolución de las sonrisas? Ya vemos que la instigación de Torra para que los CDR aprieten acaba en puñetazos a periodistas. Hay que ilegalizar esta kale borroka independentista, y romper el diálogo vergonzante con quien les jalea. Mi solidaridad con @cakealatake. pic.twitter.com/rOUsmmur6W — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 21 de diciembre de 2018

Mi rotunda condena a esta salvaje agresión de los comandos separatistas a @cakealatake. Los totalitarios violentos campan a sus anchas en Cataluña liderados por Torra. #155YA pic.twitter.com/GgCrZwUNy5 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de diciembre de 2018

Vox también ha escrito en Twitter sobre lo sucedido y, en su mensaje, convierte la anécdota en generalidad y asegura que Cataluña está "abandonada ante el golpismo violento".

🔴🔴🔴 Cataluña abandonada ante el golpismo violento. Agreden a periodistas con total impunidad, cortan carreteras y coaccionan a los ciudadanos... Estas son las consecuencias de pastelear con los enemigos de España y de la democracia.



Todo nuestro apoyo @cakealatake pic.twitter.com/NzLjK8XvPJ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 21 de diciembre de 2018

También ha tenido palabras de apoyo por parte del Gobierno, que ha comenzado la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros condenando el ataque y solidarizándose con el periodista.