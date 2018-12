"Mamá, que soy gafe": una extremeña publica una foto mostrando su mala suerte en el sorteo de Navidad /

Como todo el mundo sabe, este año ‘El Gordo’ del Sorteo de Lotería de Navidad ha sido el 03.347. Este número ha estado bastante repartido por toda la Península; desde ciudades como Madrid, Zaragoza, Cádiz, Córdoba, Málaga o Navarra. De hecho, solo 4 de las 50 provincias del territorio nacional se han quedado sin un 'pellizco' del ansiado premio de 400.000€ al décimo.

Pero uno de los momentos más sorprendentes que se vivió este pasado sábado ha ocurrido en Extremadura, lugar donde también ha caído el Primer Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Su protagonista, una usuaria de Twitter llamada '@peeserre', que ha mostrado el décimo que compró para el sorteo.

En el tweet se puede leer: "Mi madre me dijo que comprara un décimo, y yo que no mamá, que soy gafe y ella que no hija y bueno… Ha pasado esto. El antigordo." El número que tenía era ni más ni menos que el número ganador de ‘El Gordo’ al revés: 74.330.

Su historia se ha convertido en viral en las redes, llegando a superar los más de 12.000 retweets y los 30.000 'me gusta'. También han sido muchos los mensajes de apoyo, comprensión o simplemente mofa que ha recibido la extremeña.

