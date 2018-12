Las carencias que ven las ONG en la nueva ley contra los delitos sexuales

Las ONG han celebrado la decisión del Ejecutivo anunciada este viernes por el Gobierno de elevar el plazo a partir del cual comienza el período de prescripción de los delitos sexuales contra la infancia. Ahora ese plazo comenzará a correr a partir de los 30 años de la víctima y no desde los 18 como hasta ahora. Como el plazo de prescripción de un delito de violación es de 15 años, la víctima tendrá posibilidad de denunciarlo hasta que cumpla 45 años.

Esta era una reivindicacion importante que encabezaron las propias víctimas. Pedían que estos delitos no prescribiesen nunca, como en el Reino Unido. Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, habló de esta posibilidad. Las ONG pedían elevar ese plazo a 50 años, pero finalmente el Gobierno lo ha dejado en 30 como en Alemania. Pese a todo, el balance es positivo que hacen es positivo.

"Es un paso de gigante, va a dar acceso a la Justicia a muchísimos casos supervivientes. En mi caso, de haber podido estar esta ley aprobada, yo habría podido juzgar a mi agresor. Así de importante es. Estoy muy contenta", ha apuntado en 'La Ventana' la exgimnasta Gloria Viseras, que denunció a su entrenador Jesús Carballo en 2012 y que ha sido una de las personas que ha encabezado esta lucha.

Hay que tener en cuenta que estas víctimas tardan mucho en acudir a la Justicia, ya sea por miedo o por vergüenza, y cuando lo hacen los hechos han caducado judicalmente y el pederasta queda impune en muchos caso. Con la ampliación del plazo de prescripción, la ley establece para todo el mundo el deber de denunciar los indicios de cualquier delito contra los menores garantizando el anonimato y endurece las condiciones para acceder a permisos penitenciarios o la libertad condicional para los condenados.

Hay margen de mejora

Pese al avance, algunas ONG consideran que todavía la legislación en esta materia tiene lagunas. Según 'Plan Internacional', por ejemplo, la nueva ley carece de enfoque de género. "No hay que olvidar que las niñas y las chicas adolescentes sufren de manera muy desproporcionada muchas formas de violencia: matrimonio temprano forzado, violencia genital femenina, acoso callejero...", ha apuntado Cristina de la Serna, una de sus portavoces.

A 'Save The Children', por su parte, le preocupan ausencias importantes como la falta de juzgados y de una fiscalía especializada, que no estén las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero sobre la retirada de custodias y las visitas a los padres maltratadores y que la proteccion para las menores víctimas de trata o lo menores víctimas de violencia de género no se contemple. "Lo que más nos preocupa es la ausencia de juzgados de instrucción y de una fiscalía especialmente centradas en este tema y medidas dirigidas a la protección de niños víctimas de violencia de género y niñas víctimas de trata, que son los colectivos más vulnerables", ha dicho a la SER Andrés Conde, director de la ONG.

Además de la ampliación del plazo de prescripción, la ley establece para cualquier persona el deber de denunciar, endurece las condiciones penitenciarias para los condenados por atentar contra los menores, recoge nuevos delitos por Internet, como por ejemplo la apología de la anorexia o bulimia, y obliga a colegios y federaciones deportivas a tener protocolos antiviolencia y a crear la figura del delegado de proteccion.